Две недели словесных бурь - кто, куда и, самое главное, чем будет заниматься новое правительство? И, в самом деле, чем? Пыль понемногу оседает, но главный вопрос все тот же. Какое будущее вы видите у страны? Как ответите на вызовы - рост, модернизация, благосостояние? Или на вызовы еще сложнее - бедность, продолжительность жизни на 100-м месте в мире? Как будет жить великая экономика, производящая по 800-900 штук детских колясок в год и на 3-4 доллара вычислительной техники на душу населения? Ну как?

Перед нами, как всегда, развилка. Дорожка первая - привычная, мы идем по ней скоро уже тридцать лет, после всех бурь начала 1990-х. Снова потихоньку собираем все в вертикали, в центр, заполняем большим государственным телом все поры в экономике, укрупняем активы в госкорпорациях и делаем главенствующим мотором всего и вся - бюджет. При выдающейся частной собственности отдельных лиц. Всю массу - людей, малый и средний бизнес - поставить под контроль, понудить к законной связи с государством. Собрать в большие города, в человейники. Там лучше их обозревать и проще, если нужно, призвать к порядку.

Такая экономика неизбежно основана на взгляде, что люди - вторая нефть, что только если их понудить, они готовы жить и работать правильно. Всегда желают выскользнуть, убраться в щели, там накопить жирку. А как тогда с ними быть? Знать все о них - надзор, извлечь у них все, что им не нужно - налоги, изъять, что скрыли, копят в серости - законы жесткие и сила. Наращивать из года в год контроль, учет, прозрачность данных и возможности достать до каждого, когда он - не туда.

Так значит, люди - вторая нефть? Тогда вопрос - что им отдать обратно? Какой кусок от государства вернуть? В логике такой экономики - кусок сжимающийся, кусок шагреневой кожи, кусок, выторгованный в вечном споре правительства и народа за долю пирога! Кусок не больше, чем нужно для тишины на улицах, для общего молчания, в котором нет благодарности. Когда бухаются на колени перед премьером, чтобы получить тепло в свой дом, значит, система работает плохо.

Формула экономики "движухи", роста: один - за себя, один - за всех, и все - за одного

Это тупиковая модель экономики. Большого роста, основанного на бюджете, просто не будет. Бюджет не резиновый. Заранее известно, что его не хватит и на социалку, и на оборону, и на инвестиции, и на крупнейшие резервы. Пушки, масло, скопить на черный день - все сразу, так не бывает. Эта модель унизительна для российского народа, она вымывает из страны самых лучших, самых активных, тех, кто готов брать на себя риски, проекты, создавать идеи! Невозможно делать это, особенно в мелком бизнесе, в новациях, в личных карьерах, когда есть ощущение того, что ты бесконечно подотчетен и всем обязан, и обязанности эти все время нарастают. Поговорите с профессорами в университетах - им думать некогда.

Только те общества и страны побеждают в конкуренции, которые смогли найти "золотое сечение" между свободой и властью, принуждением. Между частным и общим. Дать чуть больше свободы. Не быть только государевыми, только служивыми, только закрепленными у какого-нибудь нового феодала.

В этом формула экономики "движухи", роста. Один - за себя, один - за всех, и все - за одного. Очевидно, что это другой выбор, другая дорожка на развилке. Быстро пойти по ней невозможно, велика сила инерции. Можно повторять бесконечно: "Экономика стимулов! Экономика, в которой больше пряника, чем кнута!" - но слаще не станет. Или: "Вернуть деньги и людей в регионы!", "Все для роста среднего и мелкого бизнеса!", "Обогащайтесь! Все для состоятельности семей!". Красиво, но сразу ничего не случится. Нам хотя бы показать самим себе первые шажки, признаки экономической либерализации! Порядка меньше не станет, надзора останется достаточно, но будет гораздо больше свободного дыхания, поддержки для каждого, животворной денежной почвы, чтобы помочь всем, кто готов расти.

Нашу экономику легко разогнать до 4-5% роста в год за счет внутренних финансов. Немедленно заморозятся санкции. Выстроится очередь из иностранцев

У такой политики простая формула: сильные и легкие налоговые стимулы за рост и инвестиции + отказ от повышения (правдой и неправдой) любых налогов, под любыми именами + рост доходной базы регионов (вплоть до малых поселений), реальный бюджетный федерализм + доступный и дешевый кредит (регионам, малому и среднему бизнесу, массовая ипотека в регионах) + умеренно ослабленный курс рубля, скажем, чуть за 70 (мощнейший стимул) + умное усиление таможенной защиты внутреннего производителя + дальнейшее замораживание цен, регулируемых государством + массовые инвестиции из бюджета и внебюджетных фондов, прежде всего в дороги и социальную инфраструктуру, особенно в России до Урала (в запущенном состоянии) + жесточайшее снижение регулятивных издержек + максимум льгот для прямых иностранных инвесторов, переносящих высокотехнологичные производства в Россию. И, может быть, еще - "администрация роста", если правительство вновь окажется заваленным текучкой.

Все это делаем спокойно, шажками, без криков, чтобы не сорваться в большую инфляцию. Даже при первых слабых намеках на этот курс бизнес начнет оживать. Не мы придумали - 15-20 стран, уже совершивших чудо сверхбыстрого роста. Нашу экономику легко разогнать до 4-5% роста в год за счет внутренних финансов. Немедленно заморозятся санкции. Выстроится очередь из иностранцев - не рушить нас на финансовых пузырях, как в 1997, 1998, 2008, 2014 годах, а вкладываться всерьез и надолго. Капитал не может устоять перед темпами в 4-5%.

Самое смешное, что это похоже на трампономику, но только на российский лад. "Америка прежде всего" Трампу пока удается. Пусть же "Россия Первой" тоже удастся! Будет ли новая экономическая политика? Случится ли новый нэп? Надеемся, что да, конечно!