Иран отказался делиться с Украиной информацией по сбитому самолету

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенная иранской стороной сумма компенсации семьям погибших пассажиров Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", сбитого иранским ПВО 8 января, недостаточна. Сейчас Тегеран предлагает 80 тысяч долларов за каждого из 176 погибших, включая 11 граждан Украины.

Зеленский объявил, что "цена человеческой жизни не измеряется деньгами, но мы будем давить, чтобы сделать выплаты больше". С этой целью Киев намерен обратиться в международный суд. Иранская сторона ответила, что вопрос о компенсациях семьям жертв надо обсуждать и дальше: для урегулирования проблемы создан специальный юридический комитет при правительстве ИРИ. Ранее Тегеран заявил, что самолет был сбит случайно, когда пролетал около закрытого воздушного пространства неподалеку от иранского международного аэропорта.

Следом Зеленский сделал еще одно громкое заявление: он утверждал, что иранские власти заранее знали о готовящемся пуске ракеты. Также на одном из украинских телеканалов была обнародована аудиозапись переговоров пилота одного из иранских самолетов, который как раз заходил на посадку в момент трагедии и видел запуск ракеты. В ответ Иран заявил, что больше не намерен делиться с Украиной информацией по сбитому самолету. "Публикация аудиофайла означает, что мы больше не станем передавать никаких материалов расследования украинской стороне", отметил директор по расследованию катастроф Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

Выплата компенсаций родственникам погибших обсуждается в каждом конкретном случае и с учетом законодательства разных стран, хотя в международной практике существуют документы, регулирующие этот вопрос. Так, корпорация Boeing выплатит родственникам погибших в двух катастрофах самолетов Boeing 737-800 MAX в Эфиопии и Индонезии по 144 500 долларов за каждую жертву, а также запустит гуманитарные программы для поддержки "пострадавших от катастроф районов Эфиопии и Индонезии".

Ранее в подобном инциденте оказалась замешанной и сама Украина. Самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший 4 октября 2001 года рейс Тель-Авив - Новосибирск, был сбит зенитной ракетой, запущенной ПВО Украины в ходе военных учений. Погибли все находившиеся на борту 78 человек. Несмотря на многочисленные улики, Украина, в отличие от Ирана, так и не признала юридической ответственности за ту катастрофу.