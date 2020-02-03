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03.02.2020 15:08
Рубрика: В мире

Иран прекращает сотрудничество с Украиной по расследованию крушения Boeing

Текст: Юрий Когалов
Тегеран прекращает сотрудничество с Киевом по делу о катастрофе самолета Boeing 737-800. Как заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, данное решение было принято после того, как украинская сторона допустила утечку информации.

Речь идет о звуковом файле - записи переговоров пилота одного из самолетов с диспетчером. Он заметил ракету, поразившую украинский Boeing, и сообщил об этом на землю.

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Сегодня о наличии этой записи рассказал президент Украины Владимир Зеленский, а затем она непонятным образом оказалась в руках журналистов.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", - отметил Резайефар. По его словам, которые приводит агентство Mehr, после публикации записи на Украине больше никакие материалы Киеву передаваться не будут.

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был по ошибке сбит системами ПВО Ирана рано утром 8 января. Погибли 176 человек. На борту было 11 украинцев, включая девять членов экипажа.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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