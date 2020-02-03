Канадский самолет экстренно сел в аэропорту Мадрида

Самолет авиакомпании Air Canada экстренно приземлился в международном аэропорту Мадрид-Барахас.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 февраля. Из-за технической неисправности борт был вынужден запросить посадку. В течение нескольких часов он находился в небе над испанской столицей, вырабатывая топливо, передает ТАСС.

Лайнер следовал из Мадрида в Торонто, по данным местных СМИ на борту находилось около 130 человек.

Сообщается, что аварийную ситуацию пришлось объявить после того, как самолет частично потерял шасси и их обломки попали в двигатель. Борт без происшествий сел в мадридском аэропорту, сейчас его состояние оценивают механики.