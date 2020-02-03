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03.02.2020 07:34
Рубрика: Спорт

"Канзас-Сити Чифс" стал обладателем Супербоула впервые за 50 лет

Текст: Максим Домчев
В США состоялось главное спортивное событие года. В решающем матче Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс" переиграл "Сан-Франциско Форти Найнерс" и впервые с 1970 года завоевал Супербоул.

Можно по-разному относиться к американскому футболу, как к виду спорта, но раз в год решающий матч этого турнира собирает многомиллионную аудиторию телезрителей, а цена рекламного ролика в перерыве матча достигает астрономической суммы. На этот раз каждый из 30-секундных роликов стоил порядка 5,6 миллиона долларов, а в числе тех, кто приобрел это время, оказались действующий президент США Дональд Трамп и претендент на этот пост от Демократической партии Майкл Блумберг.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Официальная статистика по Супербоулу-2020 пока недоступна, но год назад за этим матчем следили почти 100 миллионов телезрителей. Средняя цена билета на нынешний решающий матч составила более 5 тысяч долларов. Счастливчики, оказавшиеся на стадионе в Майами-Гарденс, стали свидетелями не только напряженной игры, но и шоу в перерыве, в котором приняли участие суперзвезды - Шакира и Дженнифер Лопес.

В решающем матче встречались "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Первые единственный раз побеждали в Супербоуле в 1970 году, вторые делали это уже пять раз, последний из которых в 1994 году.

По ходу матча на "Хард Рок Стэдиум" игроки "Канзас-Сити" совершили настоящий подвиг. Перед решающей четвертью "Чифс" уступали сопернику с разницей в 10 очков - 10:20. А заключительный отрезок выиграли всухую - 21:0. Эта победа стала для команды второй в истории и от первой ее отделили 50 лет.

Финансовые итоги матча будут подведены позже, но очевидно, что организаторы неплохо заработают и в нынешнем сезоне.

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