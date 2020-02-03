КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Власти Северной Кореи закрыли железнодорожное сообщение с Россией. Как сообщает ТАСС, это было сделано в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.

Отмечается, что ограничения на движение поездов между КНДР и РФ вводятся на неопределенный срок, возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в Китае.

Ранее Пхеньян приостановил железнодорожное сообщение с Китаем, а также отметил все авиарейсы до 1 марта из столицы КНДР в Китай и Россию.

При этом власти проверяет на наличие вируса всех, кто прибыл из-за границы с 13 января и ставит под наблюдение врачей, иностранцы, в том числе дипломаты, изолируются. Сотрудники карантинного досмотра и проводят осмотр с помощью сканера температуры тела и других приборов. Пока в КНДР не подтвердили ни одного случая заражения новым коронавирусом.