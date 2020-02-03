Постановление правительства Республики Коми от 3 февраля 2020 года № 45 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2019 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2019 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 515 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2019 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми - Руководитель Администрации Главы Республики Коми М.Порядин

Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 3 февраля 2020 г. № 45 (приложение)

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2019 года



(рублей, на душу населения в месяц)

Основные социально-демографические группы населения В среднем по Республике Коми Природно-климатические зоны Республики Коми северная зона южная зона Все население, в том числе: 13791 15011 13334 Трудоспособное население 14868 15959 14449 Пенсионеры 11366 12198 11084 Дети 13691 15428 13008

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией