Новости

В Польше в ломбард сдана бронзовая медаль ЧР по футболу 2007 года 08:10
Ковальчук уступил бывшему партнеру по СКА 07:58
В Забайкалье медицинские маски подорожали почти в 10 раз 07:46
Посол Великобритании отказалась сообщить местоположение Скрипалей 07:36
"Канзас-Сити Чифс" стал обладателем Супербоула впервые за 50 лет 07:34
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing 07:20
В Якутии выпустили в продажу дополнительную партию медицинских масок 07:11
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске 06:31
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад 06:08
В США до 11 увеличилось число заразившихся коронавирусом 06:01
Компактный кроссовер Skoda Karoq начали отгружать российским дилерам 06:00
Торги на биржах Китая начались с обвала котировок 05:50
Аптеки Читы за неделю распродали трехгодичный запас масок 05:16
Очередной итальянский город начал продавать дома за один евро 05:16
За пределами Китая число случаев заражения коронавирусом достигло 148 04:46
Уехавшую из Гонконга в Приморье семью из-за коронавируса могут выслать 04:20
У 20 прибывших из Китая французов выявлены симптомы коронавируса 04:15
Драма "1917" стала лучшим фильмом по версии BAFTA 04:14
Школы Хабаровского края и ЕАО эвакуировали из-за угроз 04:04
Более 360 человек скончались от коронавируса в Китае 03:28
За лондонским террористом в момент преступления велась слежка 03:17
Японский эсминец отправился патрулировать Оманский залив 02:46
Трамп посмеялся над попытками Блумберга скрыть свой рост 02:16
Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре 01:50
Черногорец сделал предложение девушке на акции протеста 01:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 07:58
Рубрика: Спорт

Ковальчук уступил бывшему партнеру по СКА

Текст: Максим Домчев
Голевая передача Ильи Ковальчука не спасла "Монреаль" в матче против "Коламбуса". Благодаря голу бывшего партнера Ковальчука по СКА Владислава Гаврикова "Блю Джэкетс" добились победы - 4:3.

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ принимал "Коламбус". Легендарный канадский клуб отчаянно борется за выход в плей-офф. На этот раз "Канадиенс" не смогли набрать очков.

Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Гол-красавец Ковальчука воодушевил "Монреаль"

Встреча завершилась победой "Коламбуса"- 4:3, а одну из шайб записал на свой счет защитник команды Владислав Гавриков, для которого этот гол стал пятым в сезоне. У проигравших снова более 20 минут на льду провел российский форвард, бывший партнер Гаврикова по СКА - Илья Ковальчук. Ему не удалось забросить шайбу, однако он отметился голевой передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности "+1".

Несмотря на то, что Ковальчук стал одним из лидеров "Монреаля", его дальнейшая судьба пока неизвестна. В случае, если "Монреаль" до конца разрешенного периода обменов все же не сможет приблизиться к заветному месту в восьмерке, велики шансы, что россиянина обменяют в один из клубов, который поборется за Кубок Стэнли.

В другом матче "Каролина" в серии послематчевых буллитов переиграла "Ванкувер" - 4:3. Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Андрей Свечников. Для россиянина эта шайба стала 20-й в сезоне.

Спорт Хоккей

Главное сегодня

Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Торги на биржах Китая начались с обвала котировок
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram