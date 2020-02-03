Ковальчук уступил бывшему партнеру по СКА

Голевая передача Ильи Ковальчука не спасла "Монреаль" в матче против "Коламбуса". Благодаря голу бывшего партнера Ковальчука по СКА Владислава Гаврикова "Блю Джэкетс" добились победы - 4:3.

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ принимал "Коламбус". Легендарный канадский клуб отчаянно борется за выход в плей-офф. На этот раз "Канадиенс" не смогли набрать очков.

Встреча завершилась победой "Коламбуса"- 4:3, а одну из шайб записал на свой счет защитник команды Владислав Гавриков, для которого этот гол стал пятым в сезоне. У проигравших снова более 20 минут на льду провел российский форвард, бывший партнер Гаврикова по СКА - Илья Ковальчук. Ему не удалось забросить шайбу, однако он отметился голевой передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности "+1".

Несмотря на то, что Ковальчук стал одним из лидеров "Монреаля", его дальнейшая судьба пока неизвестна. В случае, если "Монреаль" до конца разрешенного периода обменов все же не сможет приблизиться к заветному месту в восьмерке, велики шансы, что россиянина обменяют в один из клубов, который поборется за Кубок Стэнли.

В другом матче "Каролина" в серии послематчевых буллитов переиграла "Ванкувер" - 4:3. Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Андрей Свечников. Для россиянина эта шайба стала 20-й в сезоне.