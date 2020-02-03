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03.02.2020 18:41
Рубрика: Экономика

Законный отпуск полицейского

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
В своем решении Конституционный суд РФ велел федеральному законодателю определиться, можно ли приравнять понятия "по болезни" и "по состоянию здоровья".

Разбирательство было проведено по жалобе Владимира Чистякова - бывшего заместителя начальника полиции УМВД России по Перми.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Экс-полицейский Владимир Чистяков попросил Конституционный суд проверить на соответствие Основному Закону страны положения статьи 63 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Вынужден был просить подобное разъяснение бывший полицейский начальник в связи со сложившейся в его жизни проблемной ситуацией.

В 2018 году он подал рапорт об увольнении со службы в связи с заболеванием и одновременно - заявление об отпуске по личным обстоятельствам.

Такой отпуск по закону продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия предоставляется по желанию сотрудника органов внутренних дел при соблюдении определенных условий.

Однако Владимиру Чистякову его полицейское руководство, а затем и местные суды в этом праве отказали.

Основание подобного отказа следующие. Владимир Чистяков был уволен в связи с болезнью, а статья 56 того же Закона "О службе в органах внутренних дел РФ..." подобного основания для предоставления отпуска не содержит.

По мнению бывшего полицейского, оспариваемое положение "полицейского" закона противоречит статье 19 Конституции РФ. А это, в свою очередь, приводит к дискриминации.

Изучив внимательно жалобу заявителя, с приведенными доводами полицейского Чистякова Конституционный суд РФ согласился.

Оспоренные Владимиром Чистяковым положения федерального закона признаны высоким судом не соответствующими Конституции РФ.

Вот что сказал в своем решении по этой жалобе КС.

Конституционный суд РФ подчеркнул, что "лица, которые проходят службу в органах внутренних дел, выполняют конституционно значимые функции".

Этим объясняются повышенные обязательства государства перед ними, в том числе особые основания для отпуска.

Фото: iStock
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Статья 63, на которую обращает внимание в своей жалобе экс-полицейский, не указывает конкретных оснований увольнения сотрудника правоохранительных органов, с которыми связано возникновение права на отпуск по личным обстоятельствам.

Однако, признает Конституционный суд, трактовка ситуации неоднозначна: увольнение по болезни можно считать ухудшением состояния здоровья.

Согласившись с доводами экс-полицейского из Перми, Конституционный суд РФ предписал федеральному законодателю поправить статью закона, чтобы исключить впредь подобные сомнения.

Дословно, Конституционный суд написал в своем решении следующее: "незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания части 1 статьи 63 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

После того, как статью "полицейского" закона поправят так, как велел КС, дело бывшего полицейского Владимира Чистякова обязаны будут пересмотреть заново.

Экономика Работа Охрана труда Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

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