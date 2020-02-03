Разбирательство было проведено по жалобе Владимира Чистякова - бывшего заместителя начальника полиции УМВД России по Перми.
Экс-полицейский Владимир Чистяков попросил Конституционный суд проверить на соответствие Основному Закону страны положения статьи 63 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Вынужден был просить подобное разъяснение бывший полицейский начальник в связи со сложившейся в его жизни проблемной ситуацией.
В 2018 году он подал рапорт об увольнении со службы в связи с заболеванием и одновременно - заявление об отпуске по личным обстоятельствам.
Такой отпуск по закону продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия предоставляется по желанию сотрудника органов внутренних дел при соблюдении определенных условий.
Однако Владимиру Чистякову его полицейское руководство, а затем и местные суды в этом праве отказали.
Основание подобного отказа следующие. Владимир Чистяков был уволен в связи с болезнью, а статья 56 того же Закона "О службе в органах внутренних дел РФ..." подобного основания для предоставления отпуска не содержит.
По мнению бывшего полицейского, оспариваемое положение "полицейского" закона противоречит статье 19 Конституции РФ. А это, в свою очередь, приводит к дискриминации.
Изучив внимательно жалобу заявителя, с приведенными доводами полицейского Чистякова Конституционный суд РФ согласился.
Оспоренные Владимиром Чистяковым положения федерального закона признаны высоким судом не соответствующими Конституции РФ.
Вот что сказал в своем решении по этой жалобе КС.
Конституционный суд РФ подчеркнул, что "лица, которые проходят службу в органах внутренних дел, выполняют конституционно значимые функции".
Этим объясняются повышенные обязательства государства перед ними, в том числе особые основания для отпуска.
Статья 63, на которую обращает внимание в своей жалобе экс-полицейский, не указывает конкретных оснований увольнения сотрудника правоохранительных органов, с которыми связано возникновение права на отпуск по личным обстоятельствам.
Однако, признает Конституционный суд, трактовка ситуации неоднозначна: увольнение по болезни можно считать ухудшением состояния здоровья.
Согласившись с доводами экс-полицейского из Перми, Конституционный суд РФ предписал федеральному законодателю поправить статью закона, чтобы исключить впредь подобные сомнения.
Дословно, Конституционный суд написал в своем решении следующее: "незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания части 1 статьи 63 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
После того, как статью "полицейского" закона поправят так, как велел КС, дело бывшего полицейского Владимира Чистякова обязаны будут пересмотреть заново.