В своем решении Конституционный суд РФ велел федеральному законодателю определиться, можно ли приравнять понятия "по болезни" и "по состоянию здоровья".

Разбирательство было проведено по жалобе Владимира Чистякова - бывшего заместителя начальника полиции УМВД России по Перми.

Экс-полицейский Владимир Чистяков попросил Конституционный суд проверить на соответствие Основному Закону страны положения статьи 63 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Вынужден был просить подобное разъяснение бывший полицейский начальник в связи со сложившейся в его жизни проблемной ситуацией.

В 2018 году он подал рапорт об увольнении со службы в связи с заболеванием и одновременно - заявление об отпуске по личным обстоятельствам.

Такой отпуск по закону продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия предоставляется по желанию сотрудника органов внутренних дел при соблюдении определенных условий.

Однако Владимиру Чистякову его полицейское руководство, а затем и местные суды в этом праве отказали.

Основание подобного отказа следующие. Владимир Чистяков был уволен в связи с болезнью, а статья 56 того же Закона "О службе в органах внутренних дел РФ..." подобного основания для предоставления отпуска не содержит.

По мнению бывшего полицейского, оспариваемое положение "полицейского" закона противоречит статье 19 Конституции РФ. А это, в свою очередь, приводит к дискриминации.

Изучив внимательно жалобу заявителя, с приведенными доводами полицейского Чистякова Конституционный суд РФ согласился.

Оспоренные Владимиром Чистяковым положения федерального закона признаны высоким судом не соответствующими Конституции РФ.

Вот что сказал в своем решении по этой жалобе КС.

Конституционный суд РФ подчеркнул, что "лица, которые проходят службу в органах внутренних дел, выполняют конституционно значимые функции".

Этим объясняются повышенные обязательства государства перед ними, в том числе особые основания для отпуска.

Статья 63, на которую обращает внимание в своей жалобе экс-полицейский, не указывает конкретных оснований увольнения сотрудника правоохранительных органов, с которыми связано возникновение права на отпуск по личным обстоятельствам.

Однако, признает Конституционный суд, трактовка ситуации неоднозначна: увольнение по болезни можно считать ухудшением состояния здоровья.

Согласившись с доводами экс-полицейского из Перми, Конституционный суд РФ предписал федеральному законодателю поправить статью закона, чтобы исключить впредь подобные сомнения.

Дословно, Конституционный суд написал в своем решении следующее: "незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания части 1 статьи 63 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

После того, как статью "полицейского" закона поправят так, как велел КС, дело бывшего полицейского Владимира Чистякова обязаны будут пересмотреть заново.