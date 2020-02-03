Конституционный суд РФ встал на сторону своего заявителя и велел поправить законы о пенсии адвокатам - военным пенсионерам.

Это было сделано по просьбе гражданки Ольги Морозовой. Она трудится адвокатом и одновременно получает пенсию за выслугу лет после своего увольнения со службы в правоохранительных органах.

Заявительница в своем обращении в Конституционный суд РФ попросила его проверить на соответствие Основному Закону страны отдельные положения трех законов.

В их числе закон РФ о пенсионном обеспечении военных, полицейских, сотрудников противопожарной службы, борцов с наркотиками и сотрудников тюремного ведомства.

А также проверить еще законы "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и "О страховых пенсиях".

Суть заявления Морозовой касается вот какой жизненной ситуации.

Женщина получила статус адвоката несколько лет назад - в апреле 2017 года. Будучи законопослушным гражданином, она в июне того же года обратилась в налоговую инспекцию с просьбой не ставить ее на учет в качестве плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Обоснование у Морозовой было такое - к 60 годам она не успеет выработать требуемый по закону для получения страховой пенсии по старости 15-летний страховой стаж и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.

Налоговая инспекция такое заявление адвоката отклонила. А местные суды подобное решение налоговиков подтвердили. Военные пенсионеры, если они относятся к категории лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, обязаны вставать на учет в качестве страхователей и уплачивать взносы.

Ольга Морозова посчитала, что эти нормы законов носят дискриминационный характер, и обратилась в Конституционный суд РФ.

Там жалобу изучили и заявили, что адвокат права.

Законодателю предписано незамедлительно устранить неопределенность оспоренных норм.

В своем определении КС пояснил, что отнесение самозанятых россиян к числу лиц, подлежащих пенсионному страхованию и обязанных платить страховые взносы, само по себе не может расцениваться как не согласующееся с требованиями нашей Конституции.

Однако участие военных пенсионеров в обязательном пенсионном страховании "должно осуществляться на равных условиях с другими застрахованными лицами", сказал КС.

Как объяснил КС, граждане начинают формировать пенсионные права позже других застрахованных граждан из числа самозанятых и по достижении пенсионного возраста могут и не приобрести права на пенсию. При этом для таких граждан, как Ольга Морозова, законом не предусматривается возможности назначения страховой пенсии по старости на условиях неполного страхового стажа.

В результате Конституционный суд "выявил неопределенность нормативного содержания применительно к объему, условиям формирования и реализации пенсионных прав адвокатов из числа военных пенсионеров".

И вот вывод Конституционного суда - в этой части нормы признаны неконституционными.

Законодателю предписано незамедлительно устранить неопределенность оспоренных норм.