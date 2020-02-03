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Легендарные смартфоны исчезнут из продажи навсегда

Текст:   Антон Благовещенский
03.02.2020,  
18:31
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания BlackBerry Mobile официально объявила о скором прекращении продаж смартфонов, выпускаемых под брендом BlackBerry. Из официального блога производителя следует, что это произойдет 31 августа 2020 года.

Смартфоны, проданные до этой даты, компания обещает поддерживать на протяжении двух лет - до 31 августа 2022 года - сюда входит и гарантийное обслуживание.

Компания TCL Communication, владеющая правами на легендарный канадский бренд, "больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry", говорится в сообщении.

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В последние годы BlackBerry переживала не лучшие времена - продажи ее смартфонов, которые раньше пользовались большой популярностью, сошли практически на нет с появлением недорогих сенсорных устройств.

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