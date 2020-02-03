Прогнозы положено делать в первую неделю года. Одна из причин - читатели еще в себя не пришли, никто не заметит, не запомнит... Резонно. Но на сей раз год задался с самого начала так резко, что первые статьи пришлось делать в режиме быстрого реагирования - обидно терять информповоды. Сейчас истек январь, последний шанс (пусть уже с натяжкой) дать "прогноз на год". "Предсказаний" давать не собираюсь, просто напомню некоторые важные международные события 2020 г. (ситуация в России связана с изменениями в Конституции, про которые, с одной стороны, много сказано, с другой - пока мало что понятно).

Одной из главных неопределенностей стал "китайский коронавирус". Каждый день все информленты - как на фронте! - начинаются с последних сводок с пометкой "главное". С момента, когда я пишу статью и до дня ее выхода, оценка может измениться, но сегодня кажется, что в идущей панике все-таки больше паники, чем реальных причин для нее. Вроде бы, биологически-гуманитарной катастрофой (скажем, как Гонконгский грипп 1968-69, от которого погибло в мире ок. 1 млн чел.) "пиар-эпидемия" пока что не грозит. Конечно, в этом случае и паника полезна - "лучше перебдеть, чем недобдеть".

Но чем это станет для Мировой экономики - легким ОРВИ, воспалением легких или пандемией? Дело в том, что "финансовых масок" в глобальной экономике - нет. С другой стороны, иммунитет Мировой Экономики понижен, уже не первый год все ждут не то "кризиса", не то "стагнации", не то еще каких-то неприятностей... Ждут просто потому, что с 2008 г. - уже больше 11 лет! - системных потрясений не было. А циклические болезни роста для экономики и неизбежны и (как многие считают) вообще полезны: чтоб рвануть вперед - надо откатиться назад... Поэтому сейчас и нервничают: что же это? Малозначимый эпизод, который ударит лишь по туристическому бизнесу, авиакомпаниям и т.д., - или долгожданный повод для Спада, мол, прилетел знаменитый "Черный Лебедь", хотя бы перышко от него? Когда весь Мировой Пазл такой напряженный - не станет ли встряска, ничтожная сама по себе, той самой "бабочкой Брэдбери", не сработает ли "эффект домино"? Опять-таки - сегодня "серьезные аналитики" уверены, что "первым кашлем", легкой коррекцией рынков ограничится ответ на "китайский вирус". Но, хорошо, пусть коронарный вирус - "фейк-страх". Глобальный-то вопрос остается: перегретой Мировой экономике суждена в этом году встряска (по неведомому пока поводу) - или нет? На самом деле это и есть "основной вопрос года", если говорить не о пиаре, а о реале. Ясно, что для экспортной России это все имеет жизненно важное значение, хотя никак от нас и не зависит.

Иммунитет мировой экономики понижен, уже не первый год все ждут не то "кризиса", не то "стагнации", не то еще каких-то неприятностей

Что касается политики, то главное Мировое Шоу года давно всем известно. 3 ноября 2020 г. пройдут 59-е выборы президента США. Избирательная война идет вовсю, да, собственно, с момента избрания Трампа она и не прекращалась. Кстати, Америка пьет "ерш": выборы, смешанные с импичментом! Кажется, богатая на казусы американская история такого гибрида еще не производила. Что ж - тем занятней...

На сегодняшний день есть 12 официальных кандидатов от демпартии в возрасте от 38 до 78 лет. Лидирующая четверка - вся старше 70. В порядке убывания рейтингов: экс-вице-президент Байден, сенатор от Вермонта Сандерс, сенатор от Массачусетса Уоррен, мультимиллиардер, экс-мэр Нью-Йорка Блумберг. Пока что они (кроме, пожалуй, Блумберга) обгоняют Трампа, но за 10,5 месяца до выборов все еще легко может измениться. Кстати, многое зависит и от подбора вице-президента. Например, я читал про такую Бомбу: Байден + Мишель Обама!

Трамп, понятно, активно работает "на опережение": пока Ослы активно лягают друг друга, он-то уже очевидный и единственный кандидат от Слонов. И любые его внешнеполитические и экономические решения обязательно имеют выборную составляющую.

3 ноября 2020 г. пройдут 59-е выборы президента США. Избирательная война идет вовсю

Вот - мирный план для Израиля. Исполним или нет, но сейчас это ход, чтоб перетянуть на свою сторону еврейских избирателей. Большинство по традиции голосуют за демократов, хотя Демпартия, ориентируясь на "профессиональных леваков" из университетских кампусов и на мусульман-мигрантов, занимает "антисионистские" позиции. Прямо поддерживая Израиль, Трамп загоняет еврейских избирателей в когнитивный диссонанс: ведь они и за демпартию, и за Израиль! Что перетянет? Конечно, численно данная группа избирателей не так велика, но они активны и в ситуации примерного равенства голосов опять же могут сыграть роль "бабочки Брэдбери", если перелетят с одной чаши весов на другую. Кроме того, Трамп ставит в глупое положение демократов - они не могут ни одобрить "сделку Трампа", ни что-то ей противопоставить.

Но как воспримут "сделку" на Бл. Востоке?

Трамп уверяет: "признание реальности", согласие с существующими де-факто границами выгодно не только Израилю, но и Палестине. Ведь Палестина все равно "имеет право" (согласно резолюциям ООН), но "не может" вернуть Вост. Иерусалим и другие территории. Альтернатива палестинцев: или "вечный пат", требовать по максимуму без шанса получить, реально сидеть в пустыне и ждать погоды - или съехать с мертвой точки и начать строить свое государство "из того, что есть", получая достаточно щедрые "спонсорские". Такова логика Трампа. Пока что Палестина и Лига арабских государств "сделку" отвергли ("Иерусалим не продается!"), но кто знает, может быть, это как раз начало торга? Немало тут, кстати, зависит и от России, которая выразила "корректный скепсис".