Луис Адриано признался, что не хотел уходить из "Спартака"

Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано, ушедший в бразильский "Палмейрас", рассказал о своем переходе, а также сказал, что руководство красно-белых ошиблось, расставшись с группой ведущих игроков. Он также поделился с "Чемпионатом", что не хотел покидать московский клуб.

"Прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушел, но почти вся команда, - заявил он. - Почему ушел именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение, и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили все с женой и решились переехать. "Палмейрас" тоже сильная команда, которая борется за высокие места".

По словам Адриано, главный тренер "Спартака" Олег Кононов не был мягким. Бразилец уверен, что если бы остался тот состав, то команда пришла бы к атакующему футболу.

"Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать еще время, а не всех отдавать", - сказал он.