МИД Ирана отреагировал на слова Эрдогана про астанинский формат

В Тегеране считают астанинский формат действенным механизмом урегулирования сирийского кризиса.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"С точки зрения Ирана, формат Астаны является единственным инструментом решения сирийской проблемы. Иран, Турция и Россия много сделали для урегулирования этого кризиса", - сказал дипломат на брифинге для журналистов.

При этом Мусави подчеркнул, что астанинский процесс "служит интересам всех стран региона и особенно Сирии".

Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что астанинские договоренности Турции, России и Ирана перестали реализовываться на практике. В частности, он обвинил Москву в неисполнении договоренностей в астанинском формате и cочинского меморандума по идлибской зоне деэскалации.

При этом Эрдоган готов обсуждать с Москвой и Тегераном возобновление взаимодействия по Сирии.