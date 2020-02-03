Михаил Мишустин: Из России могут депортировать иностранцев с коронавирусом

Правительство приняло национальный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, иностранных граждан, зараженных вирусом, могут депортировать из страны.

"Чтобы не допустить распространения этой инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры. Работает оперативный штаб, ситуация под контролем", - заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Глава кабмина подписал национальный план по предупреждению завоза и распространения вируса на территории России, заболевание добавлено в перечень особо опасных. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин", - подчеркнул председатель правительства.

Уже ограничено передвижение граждан Китая через границу. Больные с выявленным вирусом изолированы и получают медицинскую помощь. Дополнительно приостановлено передвижение китайских граждан через российско-монгольскую границу, введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз китайским гражданам. Россия, сообщил Мишустин, направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией. "В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне", - указал премьер. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору.

Регионы России готовы в случае необходимости экстренно реагировать на чрезвычайную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, заверила вице-премьер Татьяна Голикова. "В медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции, и соответствующее количество лекарственных препаратов, сформирован дополнительный коечный фонд, готовый к развертыванию при такой необходимости", - сообщила она. Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором принимаются все меры для мобилизации специалистов и оборудования. Также Роспотребнадзор выпустил постановление по специальным противоэпидемическим мерам, включая возможность изоляции граждан. "Это сделано исключительно во благо наших граждан, чтобы не допустить распространения инфекции", - подчеркнула Голикова.

Решение о закрытии границы с Китаем дает эффект - поток граждан сократился

Продолжается вывоз российских граждан из Китая и эвакуация из провинции Хубэй. В понедельник, заявила вице-премьер, самолеты ВКС России направлены в Ухань. "Сейчас оценка по количеству граждан чуть превышает 130 человек, но она постоянно меняется", - уточнила она. По словам зампреда правительства, решение о закрытии границы с Китаем дает эффект - поток граждан сократился. Регулярные авиарейсы осуществляются только в столичный аэропорт Шереметьево. Если 31 января совершено 19 рейсов, то 1 февраля - только 5. "Также 1 февраля осуществлено 8 чартерных рейсов из КНР, перевезено 694 пассажира, это граждане России, - рассказала Татьяна Голикова. - 2 февраля выполнено 8 чартерных и 4 регулярных рейса и перевезено 280 граждан Российской Федерации". На всех рейсах осуществляются необходимые мероприятия по профилактике и выявлению лиц с признаками острых респираторных заболеваний, заверила вице-премьер.

Голикова также поставила вопрос об отмене Российского инвестиционного форума в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля. Ее поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Из более чем 4 тысяч уже зарегистрированных участников почти 500 иностранные, из которых половина - из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом", - объяснил он. Отказывать таким участникам некорректно, но, считает Чернышенко, нельзя подвергать опасности и других участников форума. "Предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки, - принял решение Михаил Мишустин. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума". Он также поручил Дмитрию Чернышенко вместе с министерством финансов оценить затраты, уже понесенные организаторами форума, чтобы соответствующим образом их компенсировать.

Между тем

Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить все необходимые документы о порядке ввоза в страну незарегистрированных лекарств для людей с тяжелыми заболеваниями. "Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом "Фризиум", - заявил он на совещании. Премьер попросил Татьяну Голикову четко организовать работу по этому направлению, напомнив, что поручение дано президентом по итогам Послания Федеральному Собранию.