Мило Джуканович становится нерукопожатным на Балканах

В понедельник, 3 февраля, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в ходе заседания высшего коллективного органа исполнительной власти страны не дал своего согласия на визит в БиГ президента Черногории Мило Джукановича. "Принимая во внимание события в Черногории, необходимо подождать с этим", - заявил журналистам сербский лидер.

В поддержку верующих в Черногории выступили сегодня студенты Университета Баня-Луки, журналисты и другие граждане Республики Сербской, демонстрируя транспаранты с лозунгом "Только единство спасет святыни", напоминая тем самым многовековой национальный девиз сербов, служивший для консолидации народа в периоды смертельной опасности, - "Только единство спасет сербов". Свою солидарность с протестующими выразили и всемирно известные теннисист Новак Джокович и режиссер Эмир Кустурица.

Однако, по словам Патриарха Сербского Иринея, "святыни Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной у руководителей Черногории есть великая адская сила, а черногорские власти выполняют лишь свою работу по разрушению и разделению сербов".

В свою очередь глава "Движения за перемены" и один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" в Черногории Небойша Медоевич обратил внимание на то, что черногорцы сейчас живут в мафиозном и частном государстве. "Черногория - это сейчас балканская Колумбия и страна, которая является источником нестабильности в регионе, - указал он в интервью "Глас Српске". - Годами на наших просторах функционирует, как я ее люблю называть, - балканская конфедерация криминала. Это самый мощный европейский наркокартель, который ввозит тонны кокаина из Латинской Америки и распространяет его по всей Европе. Офис этого картеля в Черногории. Мировые спецслужбы знают об этом, но до сегодняшнего дня они снисходительно смотрели на это. Но Джуканович сейчас стал серьезной проблемой и очень скоро может дойти до его снятия с власти. Я уверен, что Вашингтон из-за связей с мексиканским и колумбийским наркокартелями в ближайшее время "обозначит" Джукановича в качестве персоны, представляющей угрозу американской национальной безопасности".

Напомним, что в Черногории в эти дни заметно накалилась обстановка. В стране прошли самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В ответ власти начали проводить силовые акции в отношении оппонентов, арестовывать журналистов и лидеров сопротивления. При этом все это, по словам оппозиции, делается под четким руководством экспертов Североатлантического альянса, прибывших в страну для противостояния вымышленным российским гибридным атакам.

Между тем Эмир Кустурица в своем тексте "Бог есть" приходит к следующему любопытному выводу: "Восстание православных сербов в Черногории точно повлияло на Белград в одном направлении. В колыбели сербской культуры тяжело в будущем будет прозвучать фразе, озвученной главой Сербской академии наук и искусств Владимиром Костичем: "Единственная политическая мудрость заключается в том, как, сохраняя элементы достоинства, покинуть Косово". После крестных ходов в Черногории, очевидно, что о достоинстве Косово и Метохии будет говориться по-другому и в обозримом будущем старая новая власть, если задумает признать Косово, столкнется с еще большим недовольством граждан по сравнению с тем, которое наблюдается в Черногории".