Минобороны: "Белые каски" готовят в Идлибе провокацию с химвеществами

Активисты организации "Белые каски" при поддержке террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"По поступившей в 22​​​.15 мск 3 февраля на "горячую линию" российского центра примирения враждующих сторон информации от двух жителей населенного пункта Маарет-эль-Арт (11 км северо-западнее Алеппо, Идлибская зона деэскалации) представители организации "Белые каски" при поддержке террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят провокацию с использованием отравляющих веществ", - уточнили в ЦПВС.

Речь идет о 400 литрах отравляющих веществ.

По данным российских военных, к месту будущей провокации уже проехала группа из примерно 15 представителей "Белых касок, у которых уже есть "опыт съемки постановочных кадров якобы "химатаки" 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхун провинции Идлиб". Для массовки туда будет отправлена группа из 200 родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций".