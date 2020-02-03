Новости

В Перу госпитализирован отбывающий тюремный срок экс-президент Фухимори 00:50
В Цхинвале назвали версию гибели российского советника с супругой 00:21
Минобороны: "Белые каски" готовят в Идлибе провокацию с химвеществами 03.02.2020
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Техасе 03.02.2020
Президиум ВФЛА подал в отставку 03.02.2020
Канадский самолет экстренно сел в аэропорту Мадрида 03.02.2020
Мило Джуканович становится нерукопожатным на Балканах 03.02.2020
Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынке углеводородов 03.02.2020
Кокорин прокомментировал первый матч за "Зенит-2" 03.02.2020
Пушков: Польша ничего не выиграла 03.02.2020
Видео: Бабуин украл львенка и начал ухаживать за ним 03.02.2020
После Brexit: "Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски" 03.02.2020
МИД предупредил о "кризисе развития" Эстонии 03.02.2020
Минобороны: "Панцирь-С" уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник 03.02.2020
Минтранс не подтвердил досрочное открытие авиасообщения с Египтом 03.02.2020
Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб 03.02.2020
Иран ввел запрет на экспорт медицинских масок 03.02.2020
Объявлен конкурс на логотип и талисман Игр стран СНГ 03.02.2020
Аксенов готов стать поручителем для освобождения владельца парка "Тайган" 03.02.2020
Кокорин оформил дубль в матче за "Зенит-2" 03.02.2020
В Москве представят уникальные книги про русскую общину в Марокко 03.02.2020
Суд арестовал владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова 03.02.2020
В Цхинвале нашли мертвым российского советника по вопросам здравоохранения 03.02.2020
"Газпром" в три раза сократил транзит газа через Украину 03.02.2020
В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди 03.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 23:47
Рубрика: В мире

Минобороны: "Белые каски" готовят в Идлибе провокацию с химвеществами

Активисты организации "Белые каски" при поддержке террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
"Белые каски" сняли новый фейк о наших летчиках в Сирии

"По поступившей в 22​​​.15 мск 3 февраля на "горячую линию" российского центра примирения враждующих сторон информации от двух жителей населенного пункта Маарет-эль-Арт (11 км северо-западнее Алеппо, Идлибская зона деэскалации) представители организации "Белые каски" при поддержке террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят провокацию с использованием отравляющих веществ", - уточнили в ЦПВС.

Речь идет о 400 литрах отравляющих веществ.

По данным российских военных, к месту будущей провокации уже проехала группа из примерно 15 представителей "Белых касок, у которых уже есть "опыт съемки постановочных кадров якобы "химатаки" 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхун провинции Идлиб". Для массовки туда будет отправлена группа из 200 родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций".

В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев