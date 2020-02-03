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03.02.2020 21:02
Рубрика: В мире

Минобороны: "Панцирь-С" уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник

Беспилотный летательный аппарат, летевший со стороны северо-восточной части Средиземного моря к базе Хмеймим, был уничтожен российскими военными, сообщили в Миноброны РФ. Для ликвидации дрона использовался комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С".

Фото: Alan Wilson/wikipedia.org
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"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена", - сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что беспилотник не успел нанести никакого вреда.

"Пострадавших или материального ущерба нет, - отмечают военные. - Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", -

Напомним, что 1 февраля российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили целую группу беспилотников, которые были направлены боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу "Хмеймим". Все БПЛА были уничтожены.

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