Минобороны: "Панцирь-С" уничтожил летевший к базе Хмеймим беспилотник

Беспилотный летательный аппарат, летевший со стороны северо-восточной части Средиземного моря к базе Хмеймим, был уничтожен российскими военными, сообщили в Миноброны РФ. Для ликвидации дрона использовался комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С".

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена", - сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что беспилотник не успел нанести никакого вреда.

"Пострадавших или материального ущерба нет, - отмечают военные. - Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", -

Напомним, что 1 февраля российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили целую группу беспилотников, которые были направлены боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу "Хмеймим". Все БПЛА были уничтожены.