Минобороны РФ подписало необходимые для производства ПАК ДА контракты

В России готовятся к производству перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. Министерство обороны РФ уже подписало все необходимые контракты.

Кроме того, утвердили и окончательный эскиз нового самолета, согласовали его технические характеристики. Об этом в статье "Путь в новое десятилетие" в журнале "Радиоэлектронные технологии" рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Он также сообщил, что уже начались подготовительные этапы проектирования.

Замминистра добавил, что летные испытания планируют начать в 2027 году, они включены в Госпрограмму вооружений.

"РГ" уже писала о том, что при создании нового бомбардировщика будут использованы стелс-технологии.