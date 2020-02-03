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03.02.2020,  
14:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны РФ подписало необходимые для производства ПАК ДА контракты

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

В России готовятся к производству перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. Министерство обороны РФ уже подписало все необходимые контракты.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Кроме того, утвердили и окончательный эскиз нового самолета, согласовали его технические характеристики. Об этом в статье "Путь в новое десятилетие" в журнале "Радиоэлектронные технологии" рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Он также сообщил, что уже начались подготовительные этапы проектирования.

Замминистра добавил, что летные испытания планируют начать в 2027 году, они включены в Госпрограмму вооружений.

"РГ" уже писала о том, что при создании нового бомбардировщика будут  использованы стелс-технологии.

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