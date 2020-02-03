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03.02.2020 20:28
Рубрика: Власть

Предупреждать надо

Минобороны РФ прокомментировало обострение ситуации в Сирии
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Эскалация конфликта между турецкими военными и сирийской армией вызвана тем, что турецкие подразделения вовремя не проинформировали о своих передвижениях в районе Идлиба.

Турецкие вооруженные силы начали применять артиллерию для обстрела позиций сирийских правительственных подразделений. Поводом для обострения ситуации стало заявление Анкары о том, что в понедельник, 3 февраля, четверо турецких солдат погибли и девять получили ранения после обстрела их позиций в районе селения Саракиб в провинции Идлиб.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
В Кремле выразили обеспокоенность активностью террористов в Идлибе

В Турции заявили, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что им заранее сообщили о позициях турецких сил. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил даже, что истребители F-16 ВВС Турции нанесли ряд ударов по позициям сирийцев в Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих.

В свою очередь, в Минобороны России подчеркнули, что ВКС России контролируют воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации и фактов, подтверждающих бомбардировки турецкими самолетами позиций сирийской армии, не зафиксировано. Кроме того, в Российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии также отметили, что турецкие подразделения ночью со 2 на 3 февраля совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации, однако российскую сторону об этом не уведомляли, поэтому попали под огонь сирийских войск по террористам в районе западнее Серакаба. "По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения", - отметили в центре.

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