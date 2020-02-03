Минобороны РФ: Турецкая авиация не наносила ударов по позициям сирийских войск

Воздушно-космические войска России на постоянной основе контролируют воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации. Турецкие самолеты не нарушали сирийскую границу, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано, сообщили в Российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Таким образом в военном ведомстве прокомментировали информацию турецкой стороны о якобы продолжающихся бомбардировках позиций сирийских военных турецкими самолетами. В частности, турецкий лидер Реджеп Эродоган заявил, что истребители F-16 ВВС Турции нанесли ряд ударов по позициям сирийцев в Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих. По данным Анкары, в понедельник четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения после обстрела их позиций в районе селения Саракиб в Идлибе. В Турции заявляют, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что сирийской стороне заранее сообщили о позициях турецких сил.

В свою очередь в Минобороны РФ рассказали, что турецкие подразделения ночью со 2 на 3 февраля совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации, однако российскую сторону об этом не уведомляли, поэтому попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее Серакаба.

"По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения", - отметили в российском военном ведомстве. Там подчеркнули, что связь между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается. Сейчас организована эвакуация раненых в Турцию.