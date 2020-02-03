Минспорт пригласил World Athletics к участию в восстановлении членства ВФЛА

Министерство спорта РФ пригласило членов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) войти в состав рабочей группы по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на официальном сайте ведомства.

Минспорт официально уведомил World Athletics о принятом решении приостановить государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта 2020 года.

В сообщении также указаны дальнейшие шаги, призванные решить непростые взаимоотношения с международным органом.

С ноября 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено. Позднее руководители World Athletics озвучили планы исключить ВФЛА из состава организации из-за дела Лысенко.

В числе шагов, которые намерен предпринять Минспорт, приглашение представителей международной федерации присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА. Ведомство в очередной раз заявило о готовности к диалогу с целью восстановления в правах российских спортсменов, которые вынуждены получать нейтральный статус.

После дела Лысенко World Athletics решила приостановить выдачу разрешений для спортсменов из России.