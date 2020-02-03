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03.02.2020 21:32
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках

Текст: Евгений Гайва
В пригородных поездах могут запретить петь и играть на музыкальных инструментах. При этом станут возвращать деньги за утраченные билеты. Такие изменения Минтранс предлагает внести в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Проект документа опубликован для общественного обсуждения.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Сейчас по правилам работники органов внутренних дел и так могут удалить пассажира из поезда, если он при посадке или в пути нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. Минтранс предлагает конкретизировать норму, указав, что такой пассажир использует радиоприемники, магнитофоны и другие звуковоспроизводящие или электронные устройства, а также устройства звукоусиления. Также снимать с поезда предлагается за игру на музыкальных инструментах, пение и совершение иных действий, нарушающих спокойствие других пассажиров, например, за неприятный, зловонный запах, грязную одежду.

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Вместе с тем, у пассажиров появится больше возможностей получить обратно деньги за билет. Так, сейчас по правилам утерянный или испорченный билет на поезд пригородного сообщения не возобновляется, и деньги за него не возвращаются. Минтранс предлагает все же возвращать деньги в том случае, если билет был оформлен путем валидации бесконтактной смарт-карты, в том числе социальной карты, транспортной карты, платежной карты или электронных устройств с использованием автоматизированных систем.

Если билетной кассы или терминала самообслуживания на станции нет, пассажир может ехать без проездного документа. Билет оформят прямо в поезде либо на станции назначения без взимания дополнительной платы.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Кроме того, предлагается ввести возможность возврата денег за неиспользованные или частично неиспользованные абонементные билеты. Вернуть стоимость можно будет в случае внезапной болезни пассажира, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, который можно подтвердить соответствующими документами.

Как писала "РГ", Минтранс ранее уже выходил с подобными предложениями. В июле прошлого года был также подготовлен проект изменений в правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Как отмечали тогда в министерстве, абонементы "выходного дня" помогут экономить на поездках в пригородных поездах не только тем, кто ездит на работу, но и дачникам. Также предлагалось вернуть деньги за неиспользованный или частично неиспользованный абонемент не только "выходного дня", но и обычного.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс

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