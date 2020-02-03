Новости

Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором 18:43
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 18:38
Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной 18:36
Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов 18:30
Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом 18:27
Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен 18:11
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина 18:11
Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем 18:04
Суд арестовал Кушиташвили за нападение на росгвардейца 17:54
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом 17:52
Нарышкин поздравил сотрудников Гохрана со столетием со дня основания 17:50
В Москве в квартире топ-менеджера нашли мертвую девушку 17:38
Пять творческих вузов смогут учить по своим собственным стандартам 17:38
Шведского кулинара пригрозили убить за пиццу с киви 17:36
В Петербурге появятся водородные автобусы 17:33
Шесть человек пострадали при стрельбе в Калифорнии 17:31
"Магнит" приостановил поставки китайских овощей 17:31
В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей 17:28
Голикова: Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса 17:23
Введен временный запрет на ввоз экзотических животных из Китая 17:23
В Москве продлен "желтый" уровень опасности 17:21
Псковские таможенники нашли полтора миллиона сигарет в еловых досках 17:18
Проект об индексации пенсий опекунов внесен в Госдуму 17:14
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды 17:12
Найдена наскальная "космическая карта" исчезнувшей цивилизации пуэбло 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 18:11
Рубрика: Власть

Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина

Текст: Татьяна Замахина

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Он доложит депутатам о деятельности предыдущего состава кабмина за прошлый год, а также ответит на вопросы депутатов. Дату рассмотрения определил на своем заседании Совет Госдумы, о решении сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Как Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

- Мы всесторонне обсудили этот вопрос на Совете Госдумы, сама дата отчета определена на 15 апреля, - сказал глава нижней палаты журналистам.

В соответствии с решением Совета, фракциям в Госдуме предлагается до 2 марта представить вопросы о деятельности правительства. Комитету по контролю и регламенту поручено до 11 марта подготовить и внести на рассмотрение Совета Думы сформированный список вопросов. Затем он будет направлен в кабинет министров.

В тот же срок комитет должен предложить процедуру рассмотрения отчета.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Законодательная власть Госдума Формирование нового правительства России

Главное сегодня

Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам