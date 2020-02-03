Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Он доложит депутатам о деятельности предыдущего состава кабмина за прошлый год, а также ответит на вопросы депутатов. Дату рассмотрения определил на своем заседании Совет Госдумы, о решении сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Мы всесторонне обсудили этот вопрос на Совете Госдумы, сама дата отчета определена на 15 апреля, - сказал глава нижней палаты журналистам.

В соответствии с решением Совета, фракциям в Госдуме предлагается до 2 марта представить вопросы о деятельности правительства. Комитету по контролю и регламенту поручено до 11 марта подготовить и внести на рассмотрение Совета Думы сформированный список вопросов. Затем он будет направлен в кабинет министров.

В тот же срок комитет должен предложить процедуру рассмотрения отчета.