Мюзикл "Шахматы" начнут играть в России с 10 октября

Любители мюзиклов уже знают, что осенью этого года появится российская версия знаменитого шедевра музыкального театра "Шахматы" (CHESS). О будущем спектакле в интервью "РГ" рассказывал глава компании "Бродвей Москва", которая и привозит знаменитый мюзикл, - Дмитрий Богачев.

И вот объявлено о старте продаж билетов. Премьера "Шахмат" в России состоится 10 октября на сцене Театра МДМ. Примечательно, что мюзикл появляется как раз в то время, когда наши кинематографисты снимают фильм о шахматных чемпионах. Так что вскоре следует ожидать повышенного интереса к этому виду спорта.

Мюзикл "Шахматы" написали в 1984 году три выдающихся автора - Тим Райс - британский поэт и драматург, обладатель премий "Оскар", "Тони", "Эмми" и "Грэмми" (мюзиклы "Иисус Христос - суперзвезда", "Эвита", "Красавица и Чудовище", "Аладдин" и "Король Лев") и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). В мюзикле рассказана история о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону. Борьба происходит на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами - СССР и США. Прототипами главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.

Над оригинальной версией мюзикла в России работает международная команда: режиссер Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, автор русского текста Алексей Иващенко. Полный состав творческой команды пока не раскрывается.

"Я искренне рад тому, что мюзикл CHESS, наконец, будет исполнен на русском языке, - приветствует первую российскую постановку драматург, автор либретто сэр Тим Райс. - С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация".

Фото: предоставлено "Бродвей. Москва"

"Мюзикл "Шахматы" - это настоящий театральный феномен, - уверен Дмитрий Богачев. - По своей значимости он не уступает другому шедевру музыкального театра - "Призраку Оперы", а музыкально и драматургически, на мой взгляд, превосходит его. Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве. Сюжет основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны, что безусловно найдет отклик у российского зрителя, но все-таки главное в "Шахматах" - это музыка. Она так прекрасна в своей разножанровости, что ее обожают не только почитатели первоклассных бродвейских мюзиклов и миллионы поклонников группы ABBA, но и любители рока и даже ценители настоящей итальянской оперы".

Кстати

Мировая премьера мюзикла "Шахматы" состоялась в Лондоне в мае 1986 года. Две песни из записи мюзикла One Night in Bangkok и I Know Him So Well надолго закрепились на вершинах мировых чартов. И в наше время "Шахматы" вызывают интерес постановщиков и публики по всему миру: в 21-м веке новые версии мюзикла увидели зрители Норвегии, Дании, Канады, Австралии, Японии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Финляндии и других стран.