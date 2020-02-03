Мужчина сложил в тележку 99 смартфонов и взломал карты Google

Активист из Германии по имени Саймон Векерт смог обмануть алгоритм карт Google, положив в тележку 99 работающих смартфонов и повозив этот груз по нескольким улицам Берлина.

С помощью нехитрого трюка ему удалось сделать улицы "красными" на картах, сымитировав автомобильные пробки. Из-за этого водители начали избегать улиц, где находился Векерт, и он гулял со своей тележкой по практически пустым мостовым.

Часть пользователей соцсетей усомнилась в правдивости эксперимента. "Почему тогда Google не реагирует похожим образом на автобус, полный людей?" - написал один из посмотревших ролик.

Сам Векер пытался своим экспериментом продемонстрировать, как виртуальные сервисы меняют взаимодействие в физическом мире. Технические детали эксперимента он пока не раскрыл. А было бы интересно узнать, во всех ли 99 смартфонах были установлены SIM-карты, или же энтузиаст подключил их по Wi-Fi к мобильному хот-споту. Кроме того, на записи видно, что часть смартфонов работает в режиме навигатора.