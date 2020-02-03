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Мужчине не продали кофе из-за беспроводных наушников Apple

Текст:   Богдан Бобров
03.02.2020,  
15:22
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычный парень из Чикаго по имени Кевин пришел в кафе попить кофе, но получил отказ. Официант консервативного заведения отказался обслуживать клиента в беспроводных наушниках AirPods. Эта примечательная и местами даже поучительная история опубликована на сайте ZDNet.

Поделиться своей "бедой" с целью поиска правых и виноватых Кевин решил в интернете на местном форуме, уточняя, что пытался получить чашку напитка всего лишь с одним наушником - второе ухо было великодушно открыто для беседы с обслуживающим персоналом.

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Мнения пользователей, как это обычно и бывает, поделились поровну. Прогрессивная молодежь указала на то, что клиент может быть очень занятым и важным бизнесменом, не имеющим возможности прервать переговоры даже 30 секунд. Другие больше склоняются к тому, что человек - пусть и с одним наушником - не выглядит готовым тебя слушать.

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