Начало извержения крупного вулкана в Японии удалось снять на видео

Начало извержения вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабудзима в Японии сняли на видео.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как за выбросом столба пепла последовал взрыв, а по склонам исполина пошли потоки лавы.

Как сообщает The Japan Times со ссылкой на метеорологическое агентство Японии, камни от извержения разлетались на расстояние около 600 метров от кратера.

Сообщений о пострадавших в результате извержения не поступало. Но в настоящее время продолжает действовать режим, в соответствии с которым запрещается приближаться к кратеру ближе чем на два километра из-за угрозы новых выбросов.

За последние несколько месяцев активность действующего вулкана Синдакэ усилилась. Выбросы дыма здесь были зафиксированы в ноябре прошлого года и в январе нынешнего.

В мае 2015 года после сильного извержения жители острова были эвакуированы и смогли вернуться в свои дома лишь спустя семь месяцев.