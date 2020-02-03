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03.02.2020 17:50
Рубрика: Власть

Нарышкин поздравил сотрудников Гохрана со столетием со дня основания

Текст: Максим Макарычев

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин поздравил руководство и сотрудников Федерального казенного учреждения Гохран России при министерстве финансов РФ со столетним юбилеем в письме на имя главы ведомства Андрея Юрина.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В ваших хранилищах находятся уникальные самородки драгоценных металлов, изделия из золота, платины, алмазы, бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры", - напомнил Сергей Нарышкин. - "Невольно приходит на память ария Сергея Яковлевича Лемешева из оперы "Садко": "Не счесть алмазов в каменных пещерах…". Так вот, это не про Гохран. За эти годы ваше ведомство снискало заслуженный авторитет в стране и за рубежом своим высоким профессионализмом".

Он особо подчеркнул тот факт, что творческие, дружеские отношения между СВР России и Гохраном России зародились несколько лет назад, когда к 95-летию Управления нелегальной разведки Службы мастера Гохрана "отобрали три замечательных алмаза и назвали их в честь выдающихся разведчиков". "В разведке это вызвало очень позитивные чувства и искренние слова благодарности", - заключил глава российской внешней разведки.

Напомним, что в 1920 году декретом Совета народных комиссаров было создано Государственное хранилище ценностей Наркомфина - Гохран России. Оно предназначалось для "централизации, хранения и учета всех принадлежавших РСФСР ценностей".

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Cогласно Декрету Совета Народных Комиссаров от 3 февраля 1920 года за номером 414, советские учреждения и должностные лица были обязаны сдать в Гохран в течение трехмесячного срока "все имеющиеся у них на хранении, в заведовании, в переделке или на учете ценности из золота, платины, цветных драгоценных камней и жемчуга". Все вновь поступающие в учреждения ценности должны были сдаваться Гохрану немедленно.

За прошедшие десятилетия уникальный Алмазный фонд Гохрана, отмечается на сайте учреждения, пополнялся новыми экспонатами, значительную часть которых составили крупные именные отечественные алмазы и бриллианты, а также уникальные ювелирные изделия, в основном ювелиров Гохрана, создающих произведения ювелирного искусства в стиле российских национальных традиций

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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