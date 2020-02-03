Названы три лучших смартфона десятилетия в России. Xiaomi вошел в список

Специалисты "Яндекс.Маркета" составили список лучших гаджетов десятилетия, включив в него смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства. Среди смартфонов лидерами стали девайсы Apple, Samsung Galaxy и линейка Redmi Note от Xiaomi.

В 2019 году в том наиболее популярных смартфонов в России вошли iPhone XR, Samsung Galaxy A50 и Redmi Note 7, отмечают эксперты. По данным аналитиков, при выборе смартфона пользователи обращают внимание на поддержку двух SIM-карт и функцию бесконтактной оплаты.

Категорию планшетов возглавил Apple iPad Pro, в категории ноутбуков первое место также досталось яблочной продукции, а именно - MacBook Air. Также в списке лучших ноутбуков оказались Asus TUF Gaming FX505 и Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018.

Среди фитнес-браслетов лидерство было отдано линейке Xiaomi Mi Band, в категории умных часов первое место взяли Apple Watch. Беспроводные наушники AirPods лидируют в категории "Наушники", конечно же. Игровой консолью десятилетия назвали Sony PlayStation (точнее, всю линейку).