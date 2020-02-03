Не чеснок: Врач перечислила продукты для защиты от бактерий и вирусов

Не секрет, что зимой нужно уделять особое внимание питанию, которое в холодное время года должно быть максимально сбалансированным.

- Недоедание влияет на иммунную систему и подверженность инфекциям. Избыточный вес и особенно высокое потребление жиров также приводят к ухудшению защитной функции организма, снижая иммунитет, - отметила диетолог Ева-Мария фон Брух.

По мнению немецкого врача, в рацион следует включить богатые необходимыми витаминами шесть продуктов.

Так, оказывающие антиоксидантное действие и поддерживающие иммунную систему каротиноиды содержатся в моркови.

Также специалист советует использовать для приготовления блюд картофель (лучше в вареном виде), капусту и шпинат.

Лучший вариант для второго блюда - рыба.

Перекусывать рекомендуется орехами и семенами - в них много витамина Е, цинка, селена и меди.