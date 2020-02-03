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03.02.2020 23:29
Рубрика: Культура

Концерт в честь храма Победы

Нина Шацкая попала в госпиталь - по приглашению
Текст: Борис Ямшанов
Российская газета - Столичный выпуск № 22(8076)
Известная российская певица, заслуженная артистка России Нина Шацкая дала благотворительный концерт, цель которого - поддержать возведение Главного храма Вооруженных сил в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт проходил в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко, на сцене, где в тяжелые военные годы звучали для раненых героев-фронтовиков голоса Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, других подвижников искусства.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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На выступлении Нины Шацкой вместе с медперсоналом тоже были герои, получившие ранения в нынешних "горячих" точках", в том числе на сирийской земле. Бурные аплодисменты сопровождали все выступления певицы, которую хорошо знают и любят в нашей стране. Поклонники даже наделили ее титулом "дивы русского романса".

Действительно, в ее репертуаре - поразительно душевные романсы, русские народные и полюбившиеся людям эстрадные песни. Есть и достаточно экспрессивные, в том числе зарубежные - возможно, влияние тамошней масс-культуры, певица поработала в Италии. Несмотря на имя и успешность, Шацкая приняла участие в одном из конкурсов "Голос", по ее словам, чтобы показать красоту русского романса. Она достигла цели и дошла до четвертьфинала.

Концерт состоялся по инициативе Благотворительного фонда "Воскресение" и Минобороны. Генеральный директор фонда Александр Каньшин рассказал о строительстве храма и представил очаровательную диву слушателям. Выбор места не случаен: храмы в честь военных побед всегда строились на Руси на народные деньги, добровольные пожертвования патриотов. А сама история госпиталя Бурденко - пример патриотического служения Отечеству.

Основанная более 300 лет назад по указу Петра Великого "Военная гошпиталь в Лефортове" стала первым в России государственным лечебным учреждением. Сегодня госпиталь вырос в одну из крупнейших больниц страны. Здесь ежегодно лечатся около 22 тысяч раненых и больных, проводится свыше 9 тысяч операций, трудятся более 3500 сотрудников, в том числе 70 докторов и 170 кандидатов медицинских наук, 44 профессора.

Все средства, которые участники благотворительных встреч вносят в качестве пожертвований, передаются на увековечение памяти героев Отечества в храме Великой Победы.

Культура Общество Соцсфера Соцзащита 75-летие Победы

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