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Текст:   Марина Трубилина 
23:00 03.02.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 22(8076)

Начальный эффект

Новый глава ДОМ.РФ Виталий Мутко обозначил приоритетные цели компании

Новый глава ДОМ.РФ Виталий Мутко намерен усиливать направления, которые будут способствовать увеличению объемов ввода жилья в стране.
Виталий Мутко: К 2024 году на строительство жилья нужно будет инвестировать до 7 триллионов рублей. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Виталий Мутко: К 2024 году на строительство жилья нужно будет инвестировать до 7 триллионов рублей. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Виталий Мутко: К 2024 году на строительство жилья нужно будет инвестировать до 7 триллионов рублей. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

По словам Мутко, впереди огромная работа - необходимо достичь ввода в России 120 миллионов квадратных метров жилья в год, такие цели поставлены в нацпроекте. "Нам нужно будет к 2024 году до 7 триллионов рублей инвестировать застройщикам на строительство жилья", - подчеркнул он.

Фото: iStock
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Еще одно приоритетное направление - вовлечение в оборот неэффективно используемых земель. Кроме того, необходимо проработать применение современных технологий в строительной сфере. "Планов много, задач много. Мы будем делать все, что полезно субъектам РФ, регионам в решении задач, которые перед нами стоят", - сказал глава ДОМ.РФ.

Один из проектов, которым компания может заняться в ближайшее время - реконструкция так называемого Морозовского городка в Твери. На месте домов, построенных для рабочих мануфактуры более ста лет назад и находящихся сейчас в запущенном состоянии, появится, согласно разработанной при участии ДОМ.РФ концепции, новый многофункциональный кластер. На территории будут жилой комплекс, спортивные сооружения, общественные пространства, выставочный и концертный залы, офисы, коворкинги и др.

"Концепция развития Морозовского городка основывается на принципах Стандарта комплексного развития территорий, - сказал Мутко. - Повышение эффективности использования таких территорий - наша приоритетная цель не только как агента Российской Федерации по вовлечению в оборот федеральных земель, но и как института, ответственного за формирование комфортной жилой среды".

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, только на переселение жителей (а шесть из двадцати жилых домов будут расселены) потребуется более 1 миллиарда рублей. В целом же на осуществление проекта понадобится не менее 15-20 миллиардов. "Мы готовы быть активно включены в работу над проектом на всех этапах реализации, а также предоставить проектное финансирование", - подчеркнул Мутко.

Между тем

По данным ДОМ.РФ, объем ввода жилья на земельных участках, переданных жилищно-строительным кооперативам, занимающимся возведением жилья с господдержкой, в 2019 году вырос в 3 раза по сравнению с 2018 годом. По итогам прошлого года введено 110 тысяч квадратных метров против 35,6 тысячи годом ранее. Передача земельных участков осуществляется в рамках реализации федерального закона о содействии развитию жилищного строительства.

С начала 2020 года в рамках программы ЖСК с государственной поддержкой уже введено более 4,9 тысячи квадратных метров. Право на создание ЖСК с господдержкой имеют многодетные семьи, работники научных институтов, молодые ученые, военнослужащие, сотрудники медицинских учреждений и другие категории граждан. За все время действия программы ЖСК было передано более 874 га земельных участков.

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