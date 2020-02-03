Очередной итальянский город начал продавать дома за один евро

Список итальянских городов, нуждающихся в новых жителях, пополнил Таранто в регионе Апулия. Теперь и здесь начали распродавать дома за один евро.

Раньше в этом городе проживали 40 тысяч человек, однако сейчас осталось не более трех тысяч. Местные власти очень заинтересованы в привлечении покупателей недвижимости, особенно в историческом центре, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание The Sun. Предполагается, что новым жителям должны понравиться мягкий средиземноморский климат, старинная архитектура, живописная природа, пляжи и заповедник, в котором обитают фламинго.

Власти Таранто планируют привлечь около 25 тысяч новых жителей, хотя пока на продажу выставлено всего три объекта недвижимости. Как только их раскупят, выставят следующие. Для покупателей есть условие: самостоятельно восстановить здание и остаться в нем жить. Перепродавать дом запрещено.