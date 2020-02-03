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03.02.2020 19:32
Рубрика: Общество

ООН: В Африке и Южной Азии саранчи может стать в 500 раз больше

Текст: Константин Волков
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 3 февраля обнародовала бюллетень, в котором заявила о беспрецедентной угрозе для стран Африканского рога из-за все усиливающегося налета пустынной саранчи. Нынешнее нашествие, начавшееся осенью прошлого года, специалисты называют самым большим за последние 25 лет, а в Кении подобного и вовсе не было с 1950-х годов.

Если не остановить саранчу сейчас, то к июню, когда наступит сухая погода, ее численность может увеличиться в 500 раз.

Фото: EPA
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"Рои саранчи в Эфиопии и Сомали усилились и продолжили движение на юг, в Кению, где они распространяются на территории 14 северных, центральных и юго-западных округов, достигая в пределах 200 километров северо-восточной части Уганды и юго-восточной части Южного Судана", говорится в заявлении ФАО.

Рои вредителей способны преодолевать за день до 150 километров. По пути они садятся для кормежки, оставляя после себя пустыню. При этом саранча начала откладывать яйца, что означает появление уже к концу февраля следующих поколений вредителей.

Причем Африканский рог - не единственный регион нашествия саранчи. Согласно информации ФАО, напасть охватила западный Йемен и юго-западный район Саудовской Аравии, Кроме того, откуда-то из района индо-пакистанской границы скопления саранчи переместились в Оман. Наконец, бедствие угрожает Ирану - на южном побережье этой страны прошли проливные дожди, что способствует быстрому размножение вредителей.

Фото: iStock
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Таким образом, сегодня под угрозой голода, вызванного нашествием пустынной саранчи, находится фактически все северо-западное побережье Индийского океана. Больше всего могут пострадать страны, и без того не отличающиеся сильной экономикой. В их числе - ослабленный международными санкциями Иран, разоренный войной Йемен, только начавшее выбираться из хаоса Сомали, небогатые Эритрея, Эфиопия, Судан, Кения, а также сотрясаемый гражданской войной Южный Судан.

ФАО призывает к началу широкомасштабной операции по борьбе с саранчой, в первую очередь в Восточной Африке. Как отмечает гендиректор ФАО Цюй Дунъюй, на благосостояние сельских общин в Восточной Африке уже повлияли продолжительные засухи, которые подорвали их способность выращивать пищу и зарабатывать на жизнь. А нынешнее нашествие способно привести к массовому голоду, связанных с ним войнам и увеличению потоков мигрантов.

Фото: Lauren Dauphin, using Landsat data from the U.S. Geological Survey / NASA Earth Observatory
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Жители эфиопской столицы Аддис-Аббебы жалуются, что желтая пустынная саранча, длиной с палец, проникает везде, в том числе в квартиры. Власти Эфиопии используют четыре самолета сельхозавиации и израсходовали уже более 40 тысяч литров химикатов, но этого недостаточно.

Ученые считают, что необычайное количество саранчи связано с изменением климата. Очень большое количество осадков в пустынях Омана, вызванных участившимися циклонами, приходящими с Индийского океана (в 2018 году циклонов было два, а в 2019 - восемь) создало идеальные условия для размножения саранчи. И если число циклонов будет увеличиваться, то вредителей станет еще больше, считает специалист ФАО по вредителям Кит Кресман.

Общество Экология В мире Африка Сомали В мире Африка Эфиопия

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