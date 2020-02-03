Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру. Расшифровку переговоров с башней управления опубликовал телеканал ТСН.

"По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?" - спрашивает пилот, заметивший момент катастрофы.

Диспетчер в ответ уточняет, где произошла вспышка, и не летит ли ракета в сторону Тегерана. Летчик уверенно отвечает, что ракета взлетела со стороны города. "Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем что это", - информировал затем пилот. На это диспетчер ответил, что на земле также не понимают, где источник вспышки, и выразил надежду, что проблем для самолета по курсу быть не должно.

Речь идет о сбитом 8 января иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины", принятого по ошибке за американскую крылатую ракету. Инцидент произошел на фоне убийства американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани и обострения отношений с США. В авиакатастрофе погибли все 176 человек, находящихся на борту. Среди них 11 украинцев, включая девять членов экипажа.

Руководство Ирана извинилось за инцидент. Тегеран также пообещал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации каждой семье, кто потерял близкого в крушении, однако Украину такое предложение не устроило. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос c иранской стороной он намерен обсуждать в международном суде.