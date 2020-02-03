От рака скончался 18-летний вратарь клуба КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева, у которого в прошлом году был диагностирован рак. О смерти хоккеиста, выступавшего в системе "Барыса", сообщила пресс-служба клуба из Нур-Султана.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что третьего февраля молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни. Вилену было 18 лет", - говорится на сайте клуба.

Страшный диагноз юному хоккеисту был поставлен в ноябре 2019 года. "Барыс" после этого сообщил о начале сбора средств на лечение Прокофьева и собирался отправить его в Москву.

Вилен Прокофьев выступал за юниорскую сборную Казахстана, а также провел 29 встреч в Молодежной хоккейной лиге.