"Открытая лабораторная": Россияне смогут проверить свои знания о мире

В День российской науки, 8 февраля 2020 года, в сотне российских городов и десятках стран мира состоится четвертая глобальная научно-познавательная и развлекательная викторина по проверке научной грамотности "Открытая лабораторная". Что ждет участников одной из самых массовых в мире однодневных акций, где можно проверить свою картину мира?

Во-первых, интересные вопросы и необычные задания, придуманные ведущими учеными России. Диапазон тем "Лабы", как ласково называют акцию организаторы, - от генетики до геофизики, от квазаров до зарождения жизни. Но не пугайтесь - никаких супер-специальных знаний не нужно. И кстати, все вопросы и задания акции проходят экспертизу Российского научного фонда.

Во-вторых, для детей впервые за 4 года проведут свою детскую "Лабу". Организаторы акции запускают в этот день на всех своих площадках полноценную параллельную "активность" для самых юных (от 6 до 12 лет) "лаборантов" - так называют всех участников "Открытой лабораторной". Теперь проверить себя могут все, кто умеет читать и писать.

Главной площадкой "Лабы" станет химический факультет МГУ им. Ломоносова. "Лабораторную" проведет астрофизик, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев - человек, который внес немалый вклад в самый успешный научно-космический проект родом из России за последние 20 лет. Речь идет о знаменитом "Радиоастроне" - международном космическом проекте фундаментальных астрофизических исследований.

Вообще, "Отрытая лаборатория" - акция уникальная. В этот день "лаборанты" могут попасть в те места, куда в обычные дни мало кого пускают. В этот раз свои двери специально для "лаборантов" откроет знаменитый ядерный университет МИФИ.

- "Открытая лабораторная" не только поддерживает интерес детей, подростков и взрослых к получению новых знаний, но и показывает передовой край науки через вопросы и задания, которые придумали именитые ученые и популяризаторы специально для нашей акции, - объясняет основатель акции Роман Авдеев.

К слову, "Открытая лабораторная" проходит не только в День науки. Так, в прошлом году в рамках фестиваля NAUKA 0+ прошла "Лаба", посвященная химии. Не случайно - ведь 2019 год был годом 150-летия Периодической таблицы химических элементов, созданной Дмитрием Менделеевым. Тогда акцию провели в 30 странах мира, на самых разных площадках - в университетах, школах, парках.

Как все будет в этот раз? В день акции каждый сможет прийти на площадку в своем городе. Акция длится около 2 часов. Участники ответят на вопросы "лабораторной", узнают свой результат и, что важно, сразу и подробно разберут каждое задание с "завлабами" - ведущими учеными России и мира, а также популяризаторами науки.

Помимо самой викторины с лучшими учеными, всех гостей акции будет ждать интересная дополнительная программа на каждой площадке: научные шоу, публичные лекции, мастер-классы и лучшие документальные научно-популярные фильмы со всего мира.

Поучаствовать в "Лабе-2020" можно как офлайн, так и онлайн. Регистрация - на сайте openlaba.com.

Справка "РГ"

Первая "Открытая лабораторная" прошла в 2017 году в 37 городах России и 3 странах. В 2019 году число участников различных акций под знаком "Лабы" достигло миллиона человек. "Открытая лабораторная" награждена премией "За верность науке", как самая массовая однодневная научно-популярная акция в мире.