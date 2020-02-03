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03.02.2020 00:42
Рубрика: Спорт

Овечкин прервал голевую серию, и "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу"

Текст: Максим Домчев
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог поразить ворота "Питтсбурга", и его клуб уступил - 3:4. Не спас "столичных" даже гол Евгения Кузнецова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ лицом к лицу встретились Александр Овечкин и Евгений Малкин. "Вашингтон" и "Питтсбург" выявляли сильнейшего в столице США.

Фото: AP
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Хозяева открыли счет после броска Ларса Эллера. Гости отыгрались на 12-й минуте встречи. Ворота российского голкипера "Кэпиталз" Ильи Самсонова распечатал Сэм Лафферти. Следом комбинация с участием Евгения Малкина завершилась вторым голом "Питтсбурга" - отличился Патрик Хернквист. Доминик Симон увеличил преимущество "пингвинов" до двух шайб. В третьем периоде Евгений Кузнецов забросил 18-ю в сезоне шайбу, сократил отставание в счете до минимума, но гости снова смогли увеличить отрыв после гола Брэндона Танева. Второй гол в матче Эллера "Вашингтону" не помог, поражение - 3:4.

Герой прошлого месяца Александр Овечкин, обгонявший одну легенду НХЛ за другой в списке лучших в истории НХЛ снайперов, на этот раз отличиться не смог, прервав серию из пяти результативных матчей подряд.

Спорт Хоккей Александр Овечкин

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