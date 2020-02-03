Пациентам после инфаркта и инсульта будут выдавать бесплатные лекарства

Пациентам, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение года будут получать бесплатные лекарства для продолжения терапии.

Минздрав России утвердил список лекарств, которые будут выписываться больным. Среди них - амиодарон, варфарин, индапамид, моксонидин, эналаприл и другие. В списке только непатентованные названия.

Ранее пациенты с заболеваниями сердца и сосудов обеспечивались бесплатными лекарствами только пока находились в стационаре, а сейчас они будут получать препараты и при амбулаторном лечении.