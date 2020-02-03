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03.02.2020 18:01
Рубрика: Общество

Годовая терапия

Пациенты с заболеванием сердца получат лекарства бесплатно
Текст: Ольга Игнатова
Россияне, которые перенесли инсульты, инфаркты, острый коронарный синдром, острые сосудистые нарушения, а также операции на сердце, будут обеспечены бесплатными лекарствами в течение года. Минздрав утвердил их список. Среди них - амиодарон, варфарин, эналаприл и другие. В списке только непатентованные названия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Механизм отработан и уже начинает запускаться в действие. Средства предусмотрены", - пояснил "РГ" замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Ранее такие пациенты получали бесплатные лекарства только в стационаре, а сейчас будут получать их и при амбулаторном лечении. Предусмотрено обеспечение через аптеки и через поликлиники.

"Различные варианты обеспечения бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях категорий больных, которые находятся под постоянным наблюдением, прорабатывались Минздравом и экспертами давно, - поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. - Модель обеспечения лекарствами пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты, операции на сердце была в приоритете. Ее и воплощают".

По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в более дальней перспективе нужно переходить к системе лекарственного страхования.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств

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