Пациенты с заболеванием сердца получат лекарства бесплатно

"Механизм отработан и уже начинает запускаться в действие. Средства предусмотрены", - пояснил "РГ" замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Ранее такие пациенты получали бесплатные лекарства только в стационаре, а сейчас будут получать их и при амбулаторном лечении. Предусмотрено обеспечение через аптеки и через поликлиники.
"Различные варианты обеспечения бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях категорий больных, которые находятся под постоянным наблюдением, прорабатывались Минздравом и экспертами давно, - поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. - Модель обеспечения лекарствами пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты, операции на сердце была в приоритете. Ее и воплощают".
По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в более дальней перспективе нужно переходить к системе лекарственного страхования.