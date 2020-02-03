Палата адвокатов выступила против наказания защитников за высокие гонорары

Федеральная палата адвокатов опубликовала официальную правовую позицию по вопросам оценки величины адвокатских гонораров.

Несколько лет Федеральная палата адвокатов РФ совместно с экспертной группой проводит масштабное исследование стоимости оказываемой адвокатами юридической помощи по судебному представительству. Это необходимо для того, чтобы определить средние рыночные показатели по различным категориям споров.

Результаты данного исследования успешно используются на практике, например, чтобы обосновать суду разумность судебных расходов.

Ведь победившая сторона вправе рассчитывать на компенсацию судебных издержек. Правда, у судов выработалась вредная привычка занижать без каких-либо объективных причин размеры таких компенсаций. Бороться с этим и помогают аналитические выкладки, доказывающие, что именно столько и стоят услуги адвоката по данному делу. И было бы справедливо победителю, то есть правой стороне, эти деньги компенсировать.

Однако в деле появился неожиданный поворот: правоохранители стали предъявлять претензии некоторым адвокатам за то, что те получили высокие гонорары. На взгляд людей в погонах - подозрительно высокие. В связи с этим Федеральная палата адвокатов опубликовала официальную правовую позицию, в которой объяснила: нельзя привлекать адвоката к ответственности за размер гонорара.

На размер гонорара не в последнюю очередь влияет личность адвоката. Средняя рыночная цена значит не больше, чем средняя температура по больнице

- Необходимо четко понимать, что результаты исследования, представляя именно статистический инструментарий, не могут охватывать все многообразие и уникальность возможных задач, стоящих перед представителем, и договоренностей по их оплате, - считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев. - И уж тем более результаты исследования не могут быть использованы в качестве разного рода упреков в необоснованности добровольно согласованной участниками соглашения стоимости юридической помощи.

Как подчеркивают в Федеральной палате адвокатов, даже самое глубокое многостороннее исследование может позволить прийти лишь к весьма приблизительным значениям, которые могут напоминать "среднюю температуру по больнице". И быть абсолютно неприменимы к отдельному случаю, в котором стоимость помощи может в десятки раз отличаться от той или иной величины как в большую, так и в меньшую сторону.

Согласно Гражданскому кодексу участники гражданского оборота свободны в заключении договора и определении его условий. Величина гонорара адвоката зависит от многих факторов, и не в последнюю очередь от личности самого защитника.

Некоторые из обстоятельств, принимаемых во внимание при определении размера адвокатского гонорара, перечислены в Кодексе профессиональной этики адвоката. Среди них - объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и степень квалификации адвоката, сроки, степень срочности выполнения поручения и иные обстоятельства.

Перечень обстоятельств, приведенных в вышеуказанной статье Кодекса профессиональной этики адвоката, является открытым. То есть могут появиться и другие факторы.

При этом отношения адвоката и клиента носят исключительно доверительный характер, потому что хороший защитник волей-неволей становится посвящен в некоторые тайны человека, которому помогает.

"В силу этого выбор адвоката объективно зачастую обусловлен не только лишь размером его гонорара, но и прежде всего его специализацией в конкретной области знаний, репутацией, прежними взаимоотношениями с доверителем и т.д.", поясняют в Федеральной палате адвокатов.

Трудно оценить и такую категорию, как сложность конкретного спора. Она может определяться различными обстоятельствами. Например, сложность конкретной правовой проблематики, отсутствие единообразной устоявшейся практики и т.д. Но может быть, что особых правовых проблем нет, а есть просто много работы: большой объем материалов дела, необходимость выполнения сложных расчетов, большое число судебных заседаний.