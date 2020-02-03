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03.02.2020 20:24
Рубрика: Происшествия

Оценим защиту

Палата адвокатов выступила против наказания защитников за высокие гонорары
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Федеральная палата адвокатов опубликовала официальную правовую позицию по вопросам оценки величины адвокатских гонораров.

Несколько лет Федеральная палата адвокатов РФ совместно с экспертной группой проводит масштабное исследование стоимости оказываемой адвокатами юридической помощи по судебному представительству. Это необходимо для того, чтобы определить средние рыночные показатели по различным категориям споров.

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Результаты данного исследования успешно используются на практике, например, чтобы обосновать суду разумность судебных расходов.

Ведь победившая сторона вправе рассчитывать на компенсацию судебных издержек. Правда, у судов выработалась вредная привычка занижать без каких-либо объективных причин размеры таких компенсаций. Бороться с этим и помогают аналитические выкладки, доказывающие, что именно столько и стоят услуги адвоката по данному делу. И было бы справедливо победителю, то есть правой стороне, эти деньги компенсировать.

Однако в деле появился неожиданный поворот: правоохранители стали предъявлять претензии некоторым адвокатам за то, что те получили высокие гонорары. На взгляд людей в погонах - подозрительно высокие. В связи с этим Федеральная палата адвокатов опубликовала официальную правовую позицию, в которой объяснила: нельзя привлекать адвоката к ответственности за размер гонорара.

На размер гонорара не в последнюю очередь влияет личность адвоката. Средняя рыночная цена значит не больше, чем средняя температура по больнице

- Необходимо четко понимать, что результаты исследования, представляя именно статистический инструментарий, не могут охватывать все многообразие и уникальность возможных задач, стоящих перед представителем, и договоренностей по их оплате, - считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев. - И уж тем более результаты исследования не могут быть использованы в качестве разного рода упреков в необоснованности добровольно согласованной участниками соглашения стоимости юридической помощи.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как подчеркивают в Федеральной палате адвокатов, даже самое глубокое многостороннее исследование может позволить прийти лишь к весьма приблизительным значениям, которые могут напоминать "среднюю температуру по больнице". И быть абсолютно неприменимы к отдельному случаю, в котором стоимость помощи может в десятки раз отличаться от той или иной величины как в большую, так и в меньшую сторону.

Согласно Гражданскому кодексу участники гражданского оборота свободны в заключении договора и определении его условий. Величина гонорара адвоката зависит от многих факторов, и не в последнюю очередь от личности самого защитника.

Некоторые из обстоятельств, принимаемых во внимание при определении размера адвокатского гонорара, перечислены в Кодексе профессиональной этики адвоката. Среди них - объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и степень квалификации адвоката, сроки, степень срочности выполнения поручения и иные обстоятельства.

Перечень обстоятельств, приведенных в вышеуказанной статье Кодекса профессиональной этики адвоката, является открытым. То есть могут появиться и другие факторы.

При этом отношения адвоката и клиента носят исключительно доверительный характер, потому что хороший защитник волей-неволей становится посвящен в некоторые тайны человека, которому помогает.

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"В силу этого выбор адвоката объективно зачастую обусловлен не только лишь размером его гонорара, но и прежде всего его специализацией в конкретной области знаний, репутацией, прежними взаимоотношениями с доверителем и т.д.", поясняют в Федеральной палате адвокатов.

Трудно оценить и такую категорию, как сложность конкретного спора. Она может определяться различными обстоятельствами. Например, сложность конкретной правовой проблематики, отсутствие единообразной устоявшейся практики и т.д. Но может быть, что особых правовых проблем нет, а есть просто много работы: большой объем материалов дела, необходимость выполнения сложных расчетов, большое число судебных заседаний.

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