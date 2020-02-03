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03.02.2020 14:27
Рубрика: В мире

Первый спецгоспиталь для лечения коронавируса начал работу в Ухане

Текст: Юрий Когалов
Первый специализированный госпиталь по лечению коронавируса нового типа, построенный в китайском городе Ухань, начал принимать пациентов. На его строительство ушло всего 10 дней.

Как пишет Reuters, больница может принять единовременно до 1000 заболевших, чтобы уменьшить нехватку коек в других медицинских учреждениях. Сегодня утром в нее была перевезена первая группа пациентов. В каждой изолированной палате есть специальный отсек из двойного стекла для передачи медикаментов и еды пациентам, при этом все, что проходит через этот отсек, обрабатывается ультрафиолетовыми лучами для дезинфекции.

Фото: Kota Kawasaki / The Yomiuri Shim / REUTERS
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Согласно последним данным, количество инфицированных в Китае превысило 17 тысяч человек (361 человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусом). Только в провинции Хубэй, в которой находится Ухань, зарегистрировано свыше 11 тысяч случаев.

Отмечается, что строительству госпиталя "Хошэньшань" в рекордно короткие сроки помог опыт 2003 года, когда в Пекине в срочно порядке пришлось возводить больницу для борьбы с атипичной пневмонией (тяжелым острым респираторным синдромом). В Ухане в работах были задействованы 7,5 тысячи человек. При возведении больницы использовались передовые технологии сборного строительства, применение готовых изделий позволило значительно сэкономить время.

В настоящее время в городе ведется строительство еще одной больницы - "Лэйшэньшань", но уже на 1600 коек. Работы предполагается завершить через несколько дней.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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