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03.02.2020 14:34
Рубрика: Власть

Песков: Четких дедлайнов для голосования по поправкам в Конституцию нет

Текст: Кира Латухина
Дискуссия по поправкам в Конституцию ведется в рамках рабочей группы, высказываются самые разные предложения, и все это - предмет обсуждения. Сейчас все в стадии разработки, никаких дедлайнов нет, но в "долгий ящик" ничего откладывать не будут. Об этом заявили в Кремле.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Комментируя предложение Патриарха Кирилла внести в Конституцию упоминание Бога, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил журналистам, что вся дискуссия ведется в рамках комиссии, состав которой очень широкий. "Там высказываются разные точки зрения, формулируются предложения, в том числе и это будет обсуждаться", - добавил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На вопрос о том, насколько широкой может быть дискуссия и нет ли риска, что Конституция может потерять свой вес и сакральность, представитель Кремля пояснил: "Как раз функция комиссии - воспринимать озвучиваемые предложения и инициативы и выносить некое консолидированное мнение относительно уместности и неуместности".

Пока никаких сроков не ставится. На вопрос о том, в какой форме и когда должно быть принято решение о дне голосования, Песков заметил: "Все будет уточняться. Сейчас это все в стадии разработки обсуждения, поэтому давайте просто наберемся терпения".

На предложение провести пресс-конференцию на тему поправок, где ответить на вопросы про сроки, пресс-секретарь президента сказал: "По мере завершения проработки, вынесения решений как раз эта информация будет публичиться. Сейчас просто ведется работа, и по мере того как будут приниматься решения, они будут обнародоваться". "В данном случае президент не может анонсировать весь график - это многоступенчатый сложный процесс, связанный с народным обсуждением", - добавил он.

Говоря про временной горизонт процесса обсуждения и голосования, Песков подчеркнул, что президентская инициатива, естественно, "не откладывается в долгий ящик". "Никакой паузы не возникло, ведется работа. Был дан старт, чтобы проделать редакционную работу, аккумулировать активно поступающие разные предложения, требуется время", - заметил он.

"Четких дедлайнов нет, и это не нужно. Комиссия работает, и дальше будет ясность", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Изменения в Конституцию РФ

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