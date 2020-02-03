Пять самых грозных образцов советского оружия назвали в США

В интернете появилась подборка из пяти самых грозных видов вооружения Советского Союза, составленная в США.

Как отмечает издание The National Interest, подготовившее этот список, советская армия имела передовое вооружение для своего времени. Более того, это оружие используется до сих пор.

На первое место автор материала поставил АК-47. Этот автомат описывается как простое и относительно легкое пехотное оружие. Преимуществом также названы надежная конструкция, возможность вести автоматический огонь и боеприпасы калибра 7,62 мм. Отмечается, что было произведено около 75 миллионов автоматов.

На море американское издание выделяет тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 "Акула". Они являются самыми большими субмаринами в мире. Длина "Акулы" составляет более 172 метров, а водоизмещение - более 23 000 тонн. При этом на советских подлодках перед рубкой размещались 20 баллистических ракет подводного пуска. Причем каждая из них имела десять боеголовок.

Из образцов сухопутной военной техники The National Interest впечатлил основной боевой танк Т-55, созданный на базе Т-54, уже имевшего новые корпус, подвеску, орудийную башню и 100-миллиметровое орудие. При этом Т-55 разрабатывался с таким расчетом, чтобы его можно было использовать в условиях ядерной войны.

В число грозных вооружений СССР американское издание включило и советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный также как "Белый лебедь". Он может выполнять боевую задачу ночью, в сложных метеоусловиях, способен проникать во вражеское воздушное пространство и запускать крылатые ракеты. Ту-160 может запустить 12 ракет Х-55 с ядерными боеголовками.

122-миллимитровая гаубица М-30 также попала в список американского издания. Как отмечается в публикации, это орудие, способное за минуту выпустить 5-6 снарядов весом 21 килограмм на расстояние до 11,8 километра, оказалось очень распространенным в Советской армии. А при необходимости гаубица могла стать и противотанковым орудием. Всего было произведено более 19 000 таких гаубиц.