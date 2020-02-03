Пять творческих вузов смогут учить по своим собственным стандартам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять творческих вузов получили право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, осенью 2019 года, встречаясь с деятелями культуры во ВГИКе, президент согласился с мнением, что творческим вузам нужны свои стандарты образования. Тогда же он сообщил, что ВГИК получит право на собственные образовательные стандарты по всем уровням образования. В итоге в перечень кроме ВГИКа попали еще 4 вуза.

Согласно указу, право самостоятельно разрабатывать и утверждать стандарты получили ВГИК, Литературный институт им. Горького, Московская государственная консерватория им. Чайковского, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина при Российской академии художеств, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Римского-Корсакова.