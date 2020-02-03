Почта открыла досрочную подписную кампанию на II полугодие 2020 года

Граждане смогут подписаться на II полугодие на более чем 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий по ценам I полугодия. Акция для подписчиков стартовала 1 февраля и продлится два месяца.

Оформить подписку на журналы и газеты можно во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, напоминают в пресс-службе почтового предприятия. В акции подписного агентства "Почты России" участвуют преимущественно федеральные издания, которые реализуются во всех регионах России, но также имеются районные и местные. Например, в Москве и Московской области это 8 газет, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 6 изданий, 54 - в Татарстане, почти 40 журналов и газет в Краснодарском крае.

В почтовых отделениях выбрать печатную прессу можно по бумажному каталогу с указателем по темам и регионам. Каждая газета и журнал имеют уникальный идентификатор - подписной индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. При необходимости подобрать издание по параметрам и оформить подписку поможет оператор.

Сохраняется также скидка на доставку 2,5 тыс. изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу "Почты России" или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств.

Продолжается благотворительная акция общероссийская акция "Дерево добра". Ежегодно десятки тысяч неравнодушных людей оформляют подписку на 5 тыс. изданий в пользу социальных учреждений: детских домов, интернатов, домов престарелых и в адрес сельских библиотек. Уже пятый год подаренные красочные журналы со специализированной информацией дают и ребенку, и обездоленному пожилому человеку необходимое ощущение заботы и любви. Присоединиться к акции и помочь нуждающимся можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях.