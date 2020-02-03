Почта открыла досрочную подписную кампанию на II полугодие

В течение ближайших двух месяцев граждане могут подписаться на газеты и журналы по ценам I полугодия 2020 года. Акция продлится до 1 апреля.

Оформить подписку на печатные издания можно во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, напоминают в пресс-службе "Почты России".

В акции подписного агентства "Почты России" участвуют преимущественно федеральные издания, но есть также районные и местные. Например, в Москве и Московской области это 8 газет, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - изданий, 54 - в Татарстане, почти 40 журналов и газет в Краснодарском крае.

В почтовых отделениях выбрать газету или журнал можно по бумажному каталогу с указателем по темам и регионам. Каждое издание имеет уникальный идентификатор - подписной индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. При необходимости подобрать газету или журнал с учетом определенных параметров поможет оператор.

Сохраняется также скидка на доставку 2,5 тысячи изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу почты или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств.

Продолжается благотворительная общероссийская акция "Дерево добра", в рамках которой можно оформить подписку для социальных учреждений: детских домов, интернатов, домов престарелых, а также для сельских библиотек.

Присоединиться к акции можно на сайте и в почтовых отделениях.