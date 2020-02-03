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03.02.2020 11:32
Рубрика: Власть

Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию

Текст: Ксения Воронцова

Подавляющее большинство (91%) россиян поддерживают идеи закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые приводит РБК.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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При этом лишь 1% заявил о скорее отрицательном отношении к этой инициативе.

Идею закрепить в Основном законе МРОТ не ниже прожиточного минимума одобрили 90% опрошенных (противоположного мнения придерживаются 5%).

Также 87% россиян положительно оценили предложения увеличить "ценз оседлости" для кандидатов в президенты России с 10 до 25 лет, 5% заявили, что относятся к этой инициативе скорее отрицательно. 81% россиян поддержали предложение наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону, 4% заявили, что негативно относятся к такой поправке, свидетельствуют результаты исследования.

68% респондентов приветствуют поправки о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих, 14% эти возможные нововведения не одобряют.

Фото: Алла Четверикова
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По данным опроса, право главы государства назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации поддержали 66% (12% высказали противоположную точку зрения).

При этом 66% россиян выступили в поддержку возможного исключения из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента, 15% высказались против этой идеи.

Кроме того, 63% россиян положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами; 62% - к расширению полномочий Совфеда, 61% - к предложению дать нижней палате парламента право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

При этом 79% россиян заявили, что лично для них возможные изменения в Основной закон являются скорее важными, 16% заявили, что они скорее не важны. Затруднились ответить 5%.

Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1600 респондентов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Изменения в Конституцию РФ

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