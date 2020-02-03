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03.02.2020 17:51
Рубрика: Власть

Директор выйдет на дистанцию

Подпись под трудовым договором станет электронной
Текст: Ольга Игнатова
Во вторник Госдума планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект об эксперименте по внедрению электронного кадрового документооборота.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Его планируется провести с 1 апреля до 31 декабря 2020 года. Сегодня существуют более 60 документов по кадровым вопросам. Многие из них можно перевести в электронный вид. В их числе трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, графики отпусков, приказы о командировках, дисциплинарных взысканиях, снятии взысканий.

Фото: Евгения Гусева/"Комсомольская правда"
Пять главных вопросов к новым трудовым книжкам

Как пояснили "РГ" в Минтруде, участие в эксперименте - добровольное как для работодателей, так и для работников. Согласие последних на участие должно отразиться в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему. Работники вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив об этом работодателя в письменной форме. При этом работники смогут получать необходимые документы по запросу у работодателя в трехдневный срок в удобной для них форме так же, как в настоящее время.

Документы в рамках эксперимента будут подписываться с обеих сторон электронной подписью. При заключении трудовых или ученических договоров, договоров о материальной ответственности будет применяться усиленная квалифицированная электронная подпись. Это предусмотрено для защиты прав работников от возможных рисков при использовании информационной системы работодателя, а также рисков, связанных с правовой значимостью электронных документов при рассмотрении споров в суде. Самому сотруднику не нужно приобретать электронную подпись. Это - обязанность работодателя. Если он участвует в эксперименте, он должен об этом позаботиться.

В пилотном проекте готовы участвовать более 40 компаний в сферах IT и телекоммуникаций, производства, торговли, банковской сферы, консалтинга. По словам директора центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, электронные трудовые могут быть интересны людям, работающим дистанционно или вахтовым методом. Чтобы не тратить время и деньги на поездки в головной офис.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Справку о трудовой деятельности можно будет получать в МФЦ

С 1 января 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. Это тоже добровольная история. До конца года каждый работник должен определиться, хочет ли он, чтобы в дальнейшем вся его трудовая деятельность отражалась в традиционной бумажной трудовой книжке или он хочет перейти на электронную. В последнем случае бумажную книжку отдел кадров выдаст работнику на руки, а дальше все будет фиксировать только в онлайн-версии. Если бумажная трудовая останется в приоритете у сотрудника, тогда наряду с ней кадровики будут вести и электронный вариант.

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